Bir otel inşaatında çalışan Ahmet Ezer iki metre yükseklikten düştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Bir otel inşaatında çalışan Ahmet Ezer iki metre yükseklikten düştü

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Çatalköy’de dün bir otel inşaatında çalışan 21 yaşındaki Ahmet Ezer, yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek, her iki ayak topuğunu kırdı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden bir otel inşaatında kalıpçı olarak çalışan Ahmet Ezer, kolon üzerinde kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık iki metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.


Ezer, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, her iki ayak topuğunda kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Tags:Çatalköyİş kazası
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