KKTC Döviz Kurları: Sterlin 40,68 TL'den güne başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 40,68 TL’den güne başladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
döviz kurları

KKTC serbest piyasada bugün dolar 32,37, euro 34,86, İngiliz sterlini ise 40,68 TL’den satılıyor.

KKTC serbest piyasada saat 08.15 itibarıyla 32,15 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 32,37 TL, euronun alış fiyatı 34,60 TL satışı ise 34,84 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 40,35 TL’lik alış, 40,68 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 32.1500 32.3700
 EUR 34.6000 34.8600
 GBP 40.3500 40.6800
 AUD 19.1500 21.2000
Son Güncelleme
Son Okuma		 07-05-2024 08:17:17
07-05-2024 08:19:43
Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
1
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:DövizKKTCsterlin
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar