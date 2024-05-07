Bağısız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Hükümetin yangın ile ilgili bir gailesi var mı?” konulu konuşma yaptı.

Son yaşanan iki yangında iki büyük işletmenin yok olmasına sebep olunduğunu dile getiren Rogers, hükümete çağrı yaparak itfaiye ekipmanlarının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede birçok yüksek bina yapılması için inşaat izni verilirken itfaiyenin 10-20 yıllık araçlarla hizmet vermeye çalıştığını dile getiren Rogers, itfaiyeye yeni araç alınana kadar Sivil Savunma araçlarının kullanımının itfaiyeye verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yangınların önlenmesi için de birçok tedbir alınması gerektiğini dile getiren Rogers, yangına sebebiyet verilecek noktalarda gerekli tedbirlerin alınmadığının görüldüğünü belirtti.

Yangın helikopterinin her sene konuşulduğunu dile getiren Rogers, helikopter alımı ile ilgili hiç kimsenin bilgisi olmadığını kaydetti.

Katı atık yönetiminin eksikliğine de değinen Rogers, Güngör katı atık tesisinin kötü yönetimden dolayı Dikmen çöplüğündeki duruma göre gittiğini söyleyerek, ayrıştırma ve geri dönüşümle ilgili bir şey yapılmadığını ve her türlü atığın oraya götürüldüğünü ve kapasitesini doldurmak üzere olduğunu belirtti.

Çok ciddi katı atık sorunu olduğunu dile getiren Rogers, böyle gitmesi halinde ülkenin çöpe döneceğini kaydetti.