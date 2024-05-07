Texas’ta sel: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DünyaSürmanşet

Texas’ta sel: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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texas sel

ABD’nin Texas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 1 çocuk hayatını kaybetti.

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Tags:ABDSeltexas
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