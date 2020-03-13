Manavoğlu: Hemen OHAL

HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu 14 günlük karantinayla alakalı kişilere müdahale etme mecburiyetinde kalacaksak ki kalacağız bu müdahaleleri ancak OHAL tahtında yapabiliriz diyerek hemen OHAL çağrısı yaptı.
Manavoğlu’nun açıklaması şöyle: Ek ve etkin tedbirlerin alınması için istişareler devam etmektedir….
14 gün karantina konusuna gelince ,eğer bu kişilere bulundukları yerden çıkmamaları koşulu koyup çıkma diyeceksek anayasal hak olan kişinin özgürlüğüne müdahale etmiş oluruz …
Bu karantinalara uyma konusunda bazı kişilerin problem çıkardığı kesindir, önümüzdeki günlerde karantinaya girecek kişi sayısı ciddi artış olacaktır …
Ben sokağa çıkma yasağından falan bahsetmiyorum….
14 günlük karantinayla alakalı kişilere müdahale etme mecburiyetinde kalacaksak ki kalacağız bu müdahaleleri ancak OHAL tahtında yapabiliriz….
Bu yüzden hepimizin geleceği için hemen Olağan Üstü Hal ilan etmeliyiz….
#hemenOHAL
Karantina değil zulüm
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