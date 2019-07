Çangar Motors 20 yaşında!

Salı akşamı Bellapais’de gerçekleşen ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar, Milletvekilleri, KKTC’nin önde gelen iş insanları ve gazetecilerin katıldığı gala yemeğinde Çangar Motors 20. yaşını kutladı.

Gecede konuşan Şirket direktörü Mehmet Çangar; Tüm ailem ve her bir çalışanımız bugünkü başarımızda pay sahibidir. Her zaman uyumlu ve işbirliği içinde olduğumuz iş ortaklarımız ve katkılarını bundan sonra da sürdüreceklerinden emin olduğum halkımıza 20 yıldır bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum” dedi.Kurulduğumuz günden bugüne yaklaşık 14.000 kişiyi araç sahibi yaptık ve Çangar Motors olarak bunun haklı gururunu yaşıyoruz. 1999 yılında Dünya’nın en büyük otomobil üreticisi BMW’nin ülkemizdeki resmi ve tek ihracatçısı olduk ve BMW’yi halkın arabası yapma sloganı ile yola çıkmıştık ve öyle de oldu. Kıbrıs halkının her şeyin en güzelini ve en iyisini hak ettiğine inandığını ve halkımız için daha çok çalışacağız’’ diye sözlerine son verdi.

Mehmet Çangar’dan sonra söz alan ve gece için Almanya’dan gelen BMW Alt Bölge Müdürü Dr. Thomas Rinn ‘’ Güzel ülkenizde Çangar Motors’un 20. Yıl kutlamalarına davet edilmekten büyük onur duydum. BMW Grup Partnerleriyle olan uzun süreli, güvenilir ve dinamik ilişkilere önem vermektedir. Çangar Motors’la başarılarla dolu geçen 20 yıllık birlikteliğimizi özel bir kutlama ile taçlandırmak istedik. Çangar Motors Mehmet Çangar liderliğinde yıllardır BMW kalitesini en iyi temsil eden distribütörlerimizden biridir, zaten KKTC halkının BMW’yu bu denli sahiplenmesi de bunu net bir şekilde gösteriyor, Mehmet Bey, size yeni kuşakların başarılarla markalarımıza hizmet vermesini dilerim’’dedi ve geceye özel plaketini sunarak ‘’Çangar loves you, Çangar size seviyor‘’ en meşhur sloganınız, o zaman biz de bunu doğrulayalım, BMW Çangar’ı ve Kuzey Kıbrıs’ı seviyor diyerek sözlerine son verdi.

20. Yıla özel kampanya

20. yıla özel yapılacak kampanyalar kapsamında basına bilgi veren Mehmet Çangar; ‘’temsilcisi olduğumuz markalar ile 2018 sonunda yaptığımız toplantılar sonucunda 20. Yılımıza özel indirimli fiyatlar aldık ve bu indirimleri direkt fiyatlarımıza yansıtarak daha da uygun fiyatlara araç sahibi olma şansını halkımıza sunmaya devam edeceğiz. 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumu için çalışıp, emek veriyoruz ve bunu yıllarca severek yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.