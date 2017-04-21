Montessori çocukları Havadis’i renklendirdi

KKTC’de Montessori eğitim sistemi ile 0-6 yaş grubu eğitimi veren Girne Montessori Okulu Star Montessori Grubu öğrencisi 16 çocuk öğretmenleri ile birlikte dün Havadis’i ziyaret etti

Duygu ALAN

Girne Montessori Okulu Star Montessori Grubu öğrencisi 16 çocuk, öğretmenleri Çiğdem Durmaz ve Neziha İnce ile birlikte dün Havadis’e ziyaret gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Havadis Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün’e Girne Montessori Okulu’na yapmış olduğu katkılardan ötürü teşekkür etti.

Ziyarette Düzgün ile sohbet etme imkanı bulan çocuklar, gazetecilik mesleği hakkında bilgi edindi, sorularına yanıt buldu.

Çocuklar daha sonra gazetenin magazin ve spor servisini, haber merkezini ve reklam servisini gezdi.

Şarkılar söylediler dans ettiler

Girne Montessori Okulu Star Montessori Grubu öğrencisi 16 çocuk, Radyo Havadis’te radyo programcıları ile sohbet etti.

Çocuklar, daha sonra istekleri doğrultusunda Radyo Havadis’te çalınan şarkılara eşlik edip, dans etti.

Star Montessori Grubu öğrencileri ziyaret sonunda bir de hatıra fotoğrafı çekildi.