Malezya kralı resmen tahta çıktı

Malezya kralı Sultan V. Muhammed, resmen görevine başladı.

Bernama’da yer alan haber göre, geçen yıl Malezya’nın yeni kralı olarak yemin eden 47 yaşındaki Sultan V. Muhammed için Kuala Lumpur’daki devlet sarayında tahta çıkış töreni yapıldı.

Törenle V. Muhammed, resmen görevine başlamış oldu.

V. Muhammed, törende yaptığı konuşmada, Malezya’nın kalkınması için ülkenin sahip olduğu avantajların ve kaynakların en iyi şekilde kullanılmasının önemine işaret ederek, her Malezya vatandaşının bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere’de önce Oxford İslami Çalışmalar Merkezi’nde, daha sonra St. Cross Koleji’nde diplomasi eğitimi alan kral, Londra’daki Huron Üniversitesinde de diplomasi ve işletme yönetimi üzerine eğitim gördü.

Malezya’da daha çok sembolik rolü olan kral, Malay Müslümanları arasında Malay geleneğinin ve İslam’ın dini lideri olarak görülüyor.

Malezya’daki sistem uyarınca, her biri Malezya yarımadasındaki bir eyalete başkanlık eden 9 sultan, kardeşlerden hangisinin yeni kral olacağına 5 yılda bir toplanan Yöneticiler Konferansı’nda gizli oylamayla karar veriyor.