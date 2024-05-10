Yeni asgari ücret 1 Mayıs itibariyle geçerli olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 10, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Yeni asgari ücret 1 Mayıs itibariyle geçerli olacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı tamamlandı. Taraflar, Salı günü saat 14.00’te toplantıya devam etmek ve noktalamak yönünde karar üretti.

YENİDÜZEN‘in haberine göretaraflar, yeni asgari ücretin, son 6 aylık hayat pahalılığı oranı olan yüzde 22.98’in üzerinde olacağına dikkat çekti.


Öte yandan yeni ücretin 1 Mayıs itibariyle geçerli olması yönünde karar üretildi.

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücretin 4 ayda bir, yılda 3 kez şeklinde belirlenmesi yönünde yasal çalışma yapıldığını ifade etti.

Hayat pahalılığının yüzde 20 civarında belirlendiğini anımsatan Gardiyanoğlu, son ikitoplantının oybirliğiyle karara bağlandığını, aynı şekilde bir sonuç beklediğini söyledi.

Gardiyanoğlu’nun ardından konuşan işveren temsilcisi, rakamları görmek istediklerini, bugün toplantıdan sonuç çıkıp çıkmayacağını henüz bilmediğini ifade etti.

İşçi temsilcisi ise hayat pahalılığını değil, refah payının tartışılması için bu masaya oturduklarını söyledi, özel sektörde sendikalaşmanın önemine vurgu yaptı.

İşveren temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, açlık sınırının 10 günde 2 bin TL arttığını belirtti, yoksulluk sınırının hiç konuşulmadığını ifade etti. Serdaroğlu, yoksulluk sınırı hesaplarının 58 bin 986 TL olduğunu açıkladı.

Serdaroğlu, hayat pahalılığını tartışmaya gerek olmadığını, toplantıyı uzatmaya gerek olmadığını belirterek, asgari ücretlinin yüzde 8’lik kaybı olduğunu, bunu almak istediklerini ifade etti.

Serdaroğlu, söz konusu kaybın 1 buçuk yıl önce, asgarî ücretin, hayat pahalılığının yüzde 8 altında belirlendiğini ve bu eksikle devam edildiğini ifade etti.

İstatistik Kurumu, son 6 aylık enflasyon oranını yüzde 22.98 olarak açıklamıştı.

 

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