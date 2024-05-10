Hava, çarşamba gününe kadar yağmurlu olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 10, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava DurumuManşet

Hava, çarşamba gününe kadar yağmurlu olacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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kuvvetli rüzgar

Meteoroloji Dairesi, çarşamba gününe kadar havanın yağmurlu olacağını duyurdu. Yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

 


Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, 11-17 Mayıs tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

 

Yarın havanın yer yer hafif sağanak yağmurlu olması beklendiği kaydedilen açıklamada, pazar ve pazartesi günlerinde ise havanın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı belirtildi.

 

Çarşamba gününe kadar bölgenin hafif yağmurlu olacağı kaydedilen açıklamada, perşembe ve cuma günleri ise havanın açık ve az bulutlu olacağı belirtildi.

 

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 26-29 derece ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği, rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli, yer yer fırtınamsı olarak esmesinin beklendiği kaydedildi.

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Tags:hava durumu
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