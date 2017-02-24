Her puan değerli

K-Pet Süper Lig’de 20. hafta heyecanı bugün başlıyor

4 GÜNDE 8 MAÇ OYNANACAK:

haftada bugün Binatlı-Gençlik Gücü, yarın Lefke-Cihangir, GAÜ Çetinkaya-Mormenekşe, Gençler Birliği-Değirmenlik, 26 Şubat Pazar Dumlupınar-Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü-Yalova, Küçük Kaymaklı-Baf Ülkü Yurdu ve 27 Şubat Pazartesi günü Doğan Türk Birliği-Yenicami karşılaşmaları oynanacak

HAFTA GÜZELYURT’TA AÇILIYOR

Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Binatlı ile Gençlik Gücü, bugün Üner Berkalp Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekip arasındaki kritik maç saat 18.30’da başlayacak. Zorlu maçta kazanan taraf ligde kalma adına büyük avantaj yakalayacak

K-Pet Süper Lig’de 20. hafta heyecanı başlıyor.

haftada bugün Binatlı-Gençlik Gücü, yarın Lefke-Cihangir, GAÜ Çetinkaya-Mormenekşe, Gençler Birliği-Değirmenlik, 26 Şubat Pazar Dumlupınar-Türk Ocağı, Mağusa Türk Gücü-Yalova, Küçük Kaymaklı-Baf Ülkü Yurdu ve 27 Şubat Pazartesi günü Doğan Türk Birliği-Yenicami karşılaşmaları oynanacak.

Yenicami’nin haftalar geçtikçe şampiyonluğa yaklaştığı ligde üst sıraları kovalayan ekipler prestij peşinde koşarken alt sıralardan kurtulma ve ligde kalma mücadelesinde ise heyecan giderek artıyor.

Düşme hattındaki takımların alacağı her puan gelecek haftaları daha da çok kritik hale getirecek

Hafta bugün açılıyor

Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Binatlı ile Gençlik Gücü, bugün Üner Berkalp Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekip arasındaki kritik maç saat 18.30’da başlayacak.

Zorlu maçta kazanan taraf ligde kalma adına büyük avantaj yakalayacak

Yarın 3 maç oynanacak

Ligde yarın saat 15.00’te başlayacak 3 karşılaşma oynanacak.

Geçtiğimiz hafta Küçük Kaymaklı’ya evinde mağlup olarak bu sezon iç sahada ilk kez kaybeden Cihangir, geçen hafta deplasmanda son sıradaki Mormenekşe’ye 3-0 kaybeden Lefke’ye konuk olacak.

Haftalar sonra gol averajıyla yeniden ikinci sıraya çıkan GAÜ Çetinkaya teknik direktöründen yosun çıkacağı maçta ligde kalma umutlarını sürdürmek isteyen Mormenekşe’yi ağırlayacak.

Kupada çeyrek final mücadelesi verecek olan ve ligde üst sıralara tırmanan Gençler Birliği ise evinde, düşme hattından çıkma savaşı veren Değirmenlik ile karşılaşacak.

Pazar günü de 3 maç var

Ligde 26 Şubat Pazar günü de 3 maç yapılacak ve karşılaşmalar saat 15.00’te başlayacak.

Düşme hattının en üst basamağında yer alan Dumlupınar saha kapatma cezası olmasından dolayı kupadaki çeyrek finalistlerden Türk Ocağı ile İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşılaşacak.

Son haftaların çıkıştaki ekibi Yalova, ikinci devreye iyi başlayan ancak geçtiğimiz hafta mağlup olan Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak.

İkinci devrenin şu ana kadarki en iyi performansını sergileyen Küçük Kaymaklı ise evinde Baf Ülkü Yurdu’nu ağırlayacak.

Hafta Pazartesi tamamlanacak

Süper Lig’de 20. hafta 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak tek karşılaşma ile tamamlanacak.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda saat 18.30’da oynanacak mücadelede kupaya ikinci turda veda eden ekiplerden Doğan Türk Birliği ile lider Yenicami karşı karşıya gelecek. Doğan için ligi üst sıralarda bitirme adına maç prestij niteliği taşıyacak. Kupadan elenmenin şokuyla ligde de geçtiğimiz hafta düşme hattındaki Değirmenlik’e puan kaybeden Yenicami ise şampiyonluk yolunda zor virajı kayıpsız dönmek isteyecek.

K-Pet Süper Lig Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.YENİCAMİ 19 15 3 1 52 11 41 48

2.ÇETİNKAYA 19 10 3 6 34 22 12 33

3.CİHANGİR 19 9 6 4 31 20 11 33

4.D.T. BİRLİĞİ 19 10 3 6 31 20 11 33

5.G. BİRLİĞİ 19 9 4 6 29 24 5 31

6.K. KAYMAKLI 19 8 6 5 25 24 1 30

7.LEFKE 19 9 3 7 29 33 -4 30

8.T. OCAĞI 19 9 2 8 33 25 8 29

9.YALOVA 19 7 8 4 32 26 6 29

10.B.Ü. YURDU 19 7 2 10 28 38 -10 23

11.M.T. GÜCÜ 19 6 4 9 26 28 -2 22

12.G. GÜCÜ 19 6 3 10 16 26 -10 21

13.BİNATLI 19 5 5 9 30 35 -5 20

14.DUMLUPINAR 19 4 4 11 25 40 -15 16

15.DEĞİRMENLİK 19 4 4 11 13 36 -23 16

16.MORMENEKŞE 19 3 2 14 18 44 -26 11