KTOEÖS: Çözüm, barış ve varoluş mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in tüm önerilerini reddettiği gerekçesiyle eleştirirken; çözüm, barış ve varoluş mücadelesinden vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan sorunlara işaret edildi, kamusal hizmetlerin geriletildiği, halkın fakirleştirildiği ve zamlara, vergilere, güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edildiği ifade edildi.

Nüfus ve vatandaşlık politikası ile ilgili de eleştirilerde bulunulan açıklamada, hükümetler, sorunları görmezden gelerek çözüm üretmemekle itham edildi.

Mevcut düzenin adada çözüm ve barışın sağlanması ile “temizlenebileceğinin” kaydedildiği açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisini belirleyerek attığı adım önemli bir gelişme olarak değerlendirildi ve Kişisel Temsilci Holguin’in tüm önerilerine ret cevabı verdiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Tatar’a tepki gösterildi.

Açıklamada, çözüm, barış, özgürlük, adalet, temiz bir toplum istekleri vurgulanırken; mücadeleden vazgeçilmeyeceği belirtildi.