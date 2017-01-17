2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu heyecanı başlıyor…

. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve birincisi 2016 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu organizasyonunun ikincisi bu yıl 16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılıyor.

ORGANİZASYON GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜDÜ

Bir önceki yıla göre büyütülen organizasyonda etap sayısı 3’ten 4’e, katılımcı takım sayısı ise 11’den 18 takıma yükseltildi.

Dört gün boyunca devam edecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’na 250’ye yakın profesyonel sporcu, takım yöneticisi ve konuk katılacak.

Organizasyonun son günü olan 19 Şubat günü ise Uluslararası Bisiklet Turu’nun yanı sıra Grand Fondo yarışları, Halk Bisiklet Sürüşü ve Bisiklet Festivali de gerçekleştirilecek.

15 Şubat tarihinde “Hoş geldiniz” etkinliği ile başlayacak organizasyon yine 19 Şubat tarihinde düzenlenecek The Tour After Party ile son bulacak.

ÜLKE BİSİKLET SPORUNA VE TANITIMINA BÜYÜK KATKILAR YAPMASI BEKLENİYOR…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacını taşıyan “2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu”nun aynı zamanda ülke tanıtımına da önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

23 OCAK’TA BASIN TOPLANTISI

İlk kez Başbakanlık himayelerinde yapılacak olan turda aynı anda, 3 ayrı etkinlik olacak; Uluslararası Bisiklet Turu, Pazar gün Gran Fondo ve Halk Turu.

Tüm hazırlıkların yapıldığı Bisiklet Turu hakkında 23 Ocak’ta bir basın toplantısı düzenlenecek.

Öte yandan tur ile ilgili tüm haberler, geçmiş haberler ve fotoğraf arşivi kuzeykibristuru.org adresinden bulunabilir.