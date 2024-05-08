Mağusa ve İskele’ye bağlı bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Mağusa ve İskele’ye bağlı bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa ve İskele’ye bağlı bazı bölgelerde yarın 4 saat elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 9.30 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında yapılacak kesinti aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:


“Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, baz İstasyonlar, Tatlısu köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova Köyü, Ağıllar Köyü”

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Elektrik kesintisi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar