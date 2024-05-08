Creditwest Bank 30 Yaşında: Güçlü Geçmiş, Heyecan Verici Gelecek 

Creditwest Bank, 30. yıl dönümünü anlamlı kutlamalar ile taçlandırmaya hazırlanıyor. 30 yıldır Kuzey Kıbrıs’ın kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan banka, 30. yılında da topluma ve ekonomiye önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

30 Yıllık Dostluk, Ortaklık, İlham, Başarı ve Dersler

Bankanın 30. yılı ile ilgili bugün Lefkoşa Concorde Otel’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer sunum ve konuşma yaptı.

Konuşmasında 30 yıl önce bankayı kurarken vizyonlarının sadece finansal hizmetler sunmak değil, aynı zamanda müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak ve topluma katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Zaheer, bu vizyonu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Zaheer, 30 yıllık Creditwest serüvenini “30 yıllık bir dostluk, 30 yıllık ortaklık, 30 yıllık ilham, 30 yıllık başarı, 30 yıllık dersler ve 30 yıllık zorluklar” olarak özetledi. Bu 30 yıllık süreçte Kıbrıs’ın en büyük özel sermayeli yerel bankası haline gelmelerine büyük katkı koyan Kıbrıs Halkına ve emeği geçen tüm çalışanlara, yöneticilere, genel müdürlere, yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerini sundu.

Dijitalleşme ve Teknolojik Yeniliklerle Hızlı, Güvenli ve Kullanıcı Dostu Hizmetler

Dijitalleşme ve teknolojik yeniliklere büyük önem veren Creditwest Bank, bu sayede müşterilerine daha hızlı, daha güvenli ve daha kullanıcı dostu hizmetler sunmayı başardı. Zaheer, bankanın sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarını da yerine getirmeye özen gösterdiğini ifade etti. Zaheer, bankanın yıl içerisinde 30 sosyal sorumluluk projesine destek vereceğini de ekledi.

KKTC’nin Potansiyeli ve Creditwest’in Vizyonu

Zaheer konuşmasında KKTC’nin çok değerli potansiyele sahip olduğunu ve Kuzey Kıbrıs’ın finansal ve teknoloji merkezi olarak kullanılabilir olduğunu, ayrıca Uluslararası Ticaret Merkezi olma potansiyelini de taşıdığını vurguladı.

Creditwest Bank’ın önümüzdeki dönemde vizyonununun, ‘KKTC sermaye piyasasının oluşması için öncülük etmek, şu anda dünyada çok popüler olan Peer-to-Peer bankacılık konusunda girişim yapmak, Girişimcilik fonlarını adada yaygınlaştırmak, Açık Bankacılık ile ilgili çalışmalar yaparak bu yeni modeller ile finans sektörüne yeni ürünler kazandırmak olduğunu belirtti.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Creditwest Bank, 30. yılında da Kuzey Kıbrıs’ın en güvenilir ve yenilikçi bankası olma yolunda ilerlemeye devam ederken topluma olan sorumluluğunu yerine getirmek için Sosyal Sorumluluk projelerinede önem vereceklerini söyledi. Bu kapsamda;

30 kadın girişimciye hibe ve uygun kredi imkanı sunarak kadın girişimciliğini teşvik edecek,

İlkokullar arası resim yarışması düzenleyerek 30 spor malzemesi hediye ederek çocukların hayal gücünü ve sanatsal yeteneklerini destekleyecek,

30 öğrenciye KTEV aracılığı ile eğitim bursu vererek eğitime erişimi kolaylaştıracak,

Bunlara ek olarak, Creditwest Bank gönüllü çalışanları ile tüm gelirleri hayır kurumlarına bağışlanmak üzere tiyatro etkinliği düzenleyecek,

20.000’e ulaşan ağaçlandırma sayısını 30.000’e yükseltecek,

Kıbrıs’ın tanıtımına katkı koymak, ülkemize olan yatırımları arttırmak amacıyla Londra düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür festivaline sponsor olacak.

Creditwest Bank Kağıtsız Bankacılık ve Sürdürülebilir İşlemleri Teşvik Ederek Karbon Ayak İzini Azaltmak

“Dijital dönüşüm yatırımlarımızın ve müşterilerimizin bankacılık uygulaması West Notifier ve mobil ödeme sistemi Local Pay uygulamalarına olan ilgisinin artmasının bir sonucu olarak 2023 yılında 3 milyon adet kağıt tasarrufu yapmayı başardık. Bu sayede 535 bin TL’nin üzerinde maddi tasarruf sağlarken, 230 ton ağaç, 21 bin kilovat saat elektrik ve 1.4 milyon litre su tasarrufu ettik. Digital kanalları kullanan müşterilerini ve potansiyel müşterilerini teşvik etmek adına sadakat programları ile ödüllendirme projeleri hayata geçirecek. Ayrıca, digital deneyim günleri ile yeşil bir dünya deneyimini uygulamalı olarak göstermeyi amaçlayarak sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini ortaya koyacak.

Creditwest Bank’ın başarı hikayesindeki kilometre taşları;

Creditwest Bank’ın 30 yıllık hikayesi, güven ve yenilikçiliğin bir araya geldiğinde neler başarabileceğinin ilham verici bir örneğidir. 1994 yılında Kuzey Kıbrıs’ta ilk şubesini açan Creditwest Bank, o günden beri istikrarlı bir büyüme ile sektörün öncü bankası haline gelmiştir. Bankanın bu başarı hikayesi, sadece finansal sağlamlık ve müşteri odaklı yaklaşım değil, aynı zamanda yenilikçilik ve cesaretle de beslenmiştir.

Sigorta Şirketi Kuruldu; 1996 yılında Kıbrıs’ın en büyük sigorta şirketlerinden biri olan Creditwest Insurance’ın kurulması,

Cardplus Kurulumu: 2005 yılında Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek kredi kartı markası Cardplus’ın kurucu ortağı oldu,

Money Gram Super Agent ; 2006 yılında ticari ünvanını Creditwest Bank olarak güncelleyen banka, 2007 yılında uluslararası para transferlerinde dünya markası olan Moneygram’ın Kuzey Kıbrıs’a gelmesini sağlayarak ‘Super Agent’ unvanını aldı

Kıbrıs’ta İlk Expat Banka Şube Açılışı; 2007 yılında, yabancı müşterilere adada etkin hizmet vermek için Kuzey Kıbrıs’ın ilk Expat Şubesi’ni açtı

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu JCR değerlendirmesinde ‘AA’ Notu; ;2008 yılında Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu JCR tarafından değerlendirilerek ‘AA’ kredi notunu alan i ilk ve tek banka oldu.

Müşterilere Özel Hizmet ve Ürünler; Creditwest Bank, 2010 yılında müşteri temsilciliği sistemini Kuzey Kıbrıs’a getiren ilk yerel banka oldu,

Milletlerarası Ticaret Odası üyeliği; 2011 yılında International Chamber of Commerce – Milletlerarası Ticaret Odası’na üye olan tek yerli banka,

Eğitime Tam Destek; 2012 yılında Mehmet Altınbaş Konferans Salonu’nu eğitime kazandırarak sosyal sorumluluk bilincini de ortaya koymuştur. 2019 yılından itibaren KTEV işbirliği ile öğrencilere eğitim bursu programı başlatan banka, bu programı aralıksız şekilde her yıl devam ettirmektedir.

Vergi Rekortmeni ; 2014 yılında özel sermayeli yerel bankalar arasında aktif büyüklükte lider ve vergi ödemesinde şampiyon olan Creditwest Bank son 10 yıldır en yüksek vergi ödeyen ve aktif büyüklükte lider Kuzey Kıbrıs’ın özel sermayeli yerel bankası olmuştur. Bu başarı, Creditwest Bank’ın Kuzey Kıbrıs ekonomisine önemli katkılar sağladığını göstermektedir. 20. yılında 20.000 ağaç dikerek doğaya katkıda bulunmuştur.

EXIMBANK İşbirliği: 2016 yılında Eximbank ile yapılan işbirliği ile ticari firmalara uygun şartlarda kredi olanağı sağlandı,

Mobil Bankacılık Uygulaması West Notifier” 2016 yılında kendi bünyesindeki mühendisler tarafından yazılan mobil bankacılık uygulaması “West Notifier” hizmete alındı ve 2022 yılında da “En İyi Mobil Uygulama” Ödülüne sahip oldu.

Menkul Kıymetler Borsası İşlemleri; 2017 yılında Oyak Yatırım işbirliği ile Hisse Senedi, Tahvil, Bono, Eurobond alım satımı, yatırım fonları gibi sermaye piyasası işlemlerini güvenli bir şekilde müşterilerine sunmaya başlayan banka, West Notifier uyguamasıyla kolay ve güvenli şekilde Istenbul Menkul Kıymetler Borsası işlemlerine devam etmektedir.

Kuzey Kıbrıs’ın tek Digital Ödeme Sistemi Local Pay ; 2018 yılında yeni nesil dijital ödeme sistemi Local Pay’i hayata geçirmiş olup, 2023 yılında uluslararası ödeme sistemlerine dahil olmanın ilk adımı olarak Türkiye’ de 28.000.- noktada kullanılabilir hale gelmiş, bugün itibariyle Türkiye’de %15 lere varan indirim imkanı sunmaktadır

Üreticiye Destek Emek Kart ; 2019 yılında Emek Kartı tüm üreticilerin kullanımına sunan ilk Kuzey Kıbrıs bankası olan Creditwest Bank, 2020 yılında üreticilere destek için geliştirdiği finans modeli ile Patates Üreticileri Birliği, TÜK ve Cyprochips arasında protokoller imzalanmıştır,

Qr kodlu Teminat Mektubu; 2019 Yilinda hizmete sunduğu qr Kodlu Teminat mektubu uygulamasıyla lehtarın teminat mektubuyla ilgili tüm bilgilere kolayca ulaşabileceği sistemi kurmuştur,

7/24 Para transferi 2022 yılında West Notifier uygulamasına 7/24 para transferi özelliğini ekleyen ilk banka olma unvanını almıştır.

Uluslararası ISO 27001 Bilgi Güvenliği; 2022 yılında Creditwest Bank, Uluslararası ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası alan ilk banka olma başarısını da yakalamıştır

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) 2022 yılında bayii sistemiyle çalışan işletmelere yönelik hizmetini sunan ilk banka oldu.