Seçim ertelenmesi gündemde

Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı Özersay dün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelemesi gündemiyle temaslarda bulundu

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Meclis’teki siyasi parti liderleriyle biraraya geldi.

Başbakanlıkta yapılan toplantıya Tatar ve Özersay’ın yanısıra, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Başbakan Tatar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili gelişmelerden dolayı cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sürecin öngörülemez olduğunu, önemli olanın halkın sağlığı olduğunu, ve seçimin ertelenmesi konusunda siyasi parti liderleri arasında bir görüş birliği bulunduğunu ifade etti.

Akıncı ile değerlendirme

Başbakan Tatar, toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de telefonda istişare ettiklerini ve bugün 14:00’te cumhurbaşkanlığında yeniden biraraya gelinerek değerlendirme yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Tatar yarınki toplantıda konunun anayasal ve hukuki boyutunun da ele alınacağını kaydetti.

Başbakan Tatar, “halkın menfaati, halkın sağlığı için en iyi yolun izlenmesi yönünde görüş birliği içindeyiz” ifadesini kullandı.

Başbakan Tatar, siyasi parti liderleri ve temslcileriyle yaptığı toplantıda koronavirüs tedbirlerinin, ekonomik tedbirlerin görüşüldüğünü de söyledi. Tatar “bir dayanışma içinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Bu ülkede güzel bir demokrasi, güzel bir dayanışma vardır” dedi.

Bu kritik ortamı en iyi şekilde yönlendirmemiz halkımızın da beklentisidir. Hepimizin amacı budur” diyen Başbakan Tatar, “bana göre burada verdiğimiz fotoğraf, bunun mesajını vermektedir” şeklinde konuştu.

Özersay: Ertelenme konusunda konsensüs yakınız

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, da dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile ayrı ayrı görüştü. Aday olacağını beyan eden kişilerle konuşma ihtiyacı hissettiğini belirten Özersay, “Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Seçimin ertelenmesi gerektiği bence aşikardır. Tüm temaslarımdan ilk izlenimim bu seçimin erteleneceği yönündedir. Nasıl yapılacağı meselesi de dahil olmak üzere pek çok konuyu belirlemek gerekir. Bu istişare edilecek. Yol katedildiği takdirde de kamuoyuna bilgi verilecek. Başbakan Ersin Tatar ile de istişare edilmesi gereken bir konudur. Dün akşamdan itibaren bir inisiyatif alma ihtiyacı hissettim. Önemli olan ülkenin yararını esas alıp siyaseti bir kenara koyup gerçekçi davranmaktır. Halkın ortak menfaatini düşünmek gerekir. Aday olmayı düşünen herkesin bu ülkeyi sevdiğini ve halkın ortak menfaatini düşündüğü kanısındayım. Seçimlerin ertelenmesi konusunda bir konsensüs sağlanacaktır. Ülke menfaati için birlikte hareket etmemiz gereken bir dönemdir.”

Anayasal durum

Seçimin ertelenmesi için normal şartlarda anayasada sadece genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin açık hüküm olduğunu ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine ilişkin açık hüküm olmadığını anlatan Kudret Özersay, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu nedenle dünyadaki başka örneklere bakmak gerekebilir. Kıbrıs Rum tarafı daha önce zaruret hali doktrini ilkesinden hareketle anayasada bir değişikliğe gitmeksizin şartlar nedeniyle bazı hükümlerin uygulanmasını askıya almış, bazı hükümleri daha farklı uygulama yoluna gitmiştir. Zaruret hali denen prensip kendi kuralları içinde doğru uygulanır ve istismar yolu açılmazsa kullanılabilir. KKTC anayasasında açık bir hüküm olmamasına rağmen bir zaruret durumu gerekçe gösterilerek Meclis’in karar alması yoluna gidebileceğini düşünüyorum. Önce belirlememiz gereken seçimin ertelenmesi konusunda fikir birliğidir. Benim hissiyatım olabileceği yönündedir. Gördüğüm kadarıyla siyaseti bir kenara koyma noktasında birlikte hareket edeceğiz.”