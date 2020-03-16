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Güney’de 13 yeni corona vakası

16 Mart 2020
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Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yannu yaptığı açıklamada 13 yeni vakanın daha bulunduğunu ve vaka sayısının 46 olduğunu açıkladı.
13 yeni vakanın 11’inin Baf Hastanesi’nde doktor ya da sağlık görevlisi olduğu söylenirken diğer iki vakanın ise yurt dışından geldiği belirtildi.



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