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Marketler Birliği’nden açıklama! Her aileden 1 kişi gelsin

16 Mart 2020

Marketler Birliği yazılı açıklama yaparak marketlerde sağlık koşullarının sağlanması için alış veriş ve ödeme esnasında dikkat edilmesi gereken noktaları duyurdu.

Yapılan açıklamada, virüs salgınına karşı hijyen sağlayan malların kârsız/maliyet fiyatından satışına karar verildiği de kaydedildi. Konuyla ilgili “Birlik hükümetin ‘denetimli mallar kapsamına aldığı Corona virüs salgınına karşı  hijyen sağlayan malları, salgın tehlikesi  geçene kadar, halkımızın sağlığını düşünerek, üye marketlerimizde kârsız/maliyet fiyatından satmaya karar vermiştir.” denildi.

Piyasada temel gıda ve temel tüketim malzemelerinde herhangi eksiklik yaşanmayacağını vurgulayan Marketler Birliği  “şu anda bile halkımızın 4 aylık ihtiyacını karşılayacak ürünün ülkemizde mevcut olduğunu  belirtmek isteriz. Dolayısıyla halkımızı sakin davranmaya, marketlerde boşu boşuna kalabalık yaratmamaya, kalabalık oluşmaması için de kısa süreli ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda alışveriş yapmaya davet ederiz.” dedi.

Birlik’ten yapılan açıklamada alış veriş ve ödeme esnasında dikkat edilmesi gereken noktalara uyulmasının önemi vurgulandı.

Dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde belirtildi:

“1.Markete her aileden sadece 1 kişi gelmeli ve kendi sağlık koşullarını sağlamalıdır.
2.Tüm market arabalarının tutamakları dezenfekte edilmelidir.
3. Market büyüklüğüne göre içeriye giren insan sayısı sınırlandırılmalıdır ve bir market görevlisi tarafından numara verilerek kontrollü giriş sağlanmalıdır. Bekleyenler ve alış-veriş yapanlar 2 metre kuralına uymalıdır.
4. Her market girişi ve çıkışında mutlaka dezenfektan bulundurulmalı ve insanların kullanımına sunulmalıdır.
Ayrıca ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere gelenlerin yanlarında küçük çocuklarını, hasta ve yaşlı yakınlarını getirememelerinin önemli olduğunu vurgulamak isteriz.”




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