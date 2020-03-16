Futbol 1 ay durmalı, play-off/out kaldırılmalı

Ahmet ÖZSOY

Bakanlar Kurulu tüm spor müsabakalarını 22 Mart’a kadar erteledi. Malum koronavirüs. Yayılmasına önlemek hedef. Bu illetin bilimsel açıklaması 14 gün karantina diyorlar. Şu anda takip edilen yol bu.

22 Mart’tan sonra ne olacak peki. Futbol özelinde yazmak istedim.

Herkes evde karantina iken biz gazetede bu haberlerin peşindeydik.

İlk gün Süper Lig’de 16 teknik adamı bizzat aradım düşüncelerini sordum. 22 Mart’tan sonraki hafta yani 28 Mart’ta lig maçı oynanacaksa futbolcuların antrenman yapması gerek diyorlar. Ama bu salgından dolayı bir araya gelmememiz gerek diyor hepsi de. Karalara bağladılar resmen.

Dün de doktorlardan görüş aldım. Spor hekimleri Hikmet Yücel, Nevzad Denerel ve Ortopedist Hüseyin Kalgay ile görüştüm bizzat yine. Onlar da bilimsel olarak sporcunun 1 hafta antrenman yapmaması kendini geriye götürecek diyor ama takım antrenmanı yapmadan bireysel antrenmanlara geçilmeli diyorlar.

Dünyada bu örnekleri duyduk. Herkese özel antrenman programı verilsin ve herkes bireysel çalışsın. Bu güzel ve modern bir uygulama. Ama bu uygulamayı bizim ülkemizde uygulayacak futbolcu sayısı 20’yi geçmez. Birbirimizi kandırmayalım.

Futbol Federasyonu kapıları kapalı idi. Tedbir amaçlı ve bugün açıyor. Beklentim odur ki KTFF bugün sabahın ilk saatlerinde bir açıklama yapıp futbolun gelecek takvimini duyurmasıdır.

28 Mart’ta asla futbol maçı oynatılmamalı. Aktif bir sporcu 1 hafta hiçbirşey yapmasın 2 hafta geriye gider. Matematikteki 1+1=2 gibi nettir bu.

Bu virüsün ne gün biteceği belli değildir. Okullar tatili 27 Mart’a kadar uzatıldı. Karantina süresi 14 günden yola çıksak, 12 Mart’ta yapılan açıklamaların ardından futbolcuların da tüm insanlar gibi 26 Mart’a kadar evlerinde kalması gerek.

Futbol Federasyonu liglerin Nisan ayına kadar başlamayacağını açıkca duyurması gerekiyor. Duyuru yapmazsa herkesi risk altına sokacak anlamına gelir çünkü teknik direktörler antrenman yaptırmak zorundadır.

Bu ortamda da futbol ligi en az 1 ay uzayacaktır. Ve buna ek olarak KTFF acil durum sebebiyle radikal karar alıp bu yıl ki play-off ve play-out sistemini kaldırdığını duyurmalıdır.

Bu yıl son 3 takım direk küme düşecek, ilk 3 takım da direk küme çıkacak demeli. Aksi halde bu futbol Temmuz’da da oynanır ve Ağustos’da da 2020-2021 sezonu açılışına geçilir.