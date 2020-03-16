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Avustralyalı bilim insanları corona virüsün ilacını bulduklarını açıkladı

16 Mart 2020

Avustralyalı bilim insanları hali hazırda var olan iki ilacın yeni tip corona virüsün (Covid-19) neden olduğu semptomları tedavi edebileceğini açıkladı. Doktorlar, söz konusu ilaçlarla tedavi edilen enfekte kişilerin iyileştiğini ve “virüsün ortadan yok olduğunu” öne sürdü.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) Türkiye’de dahil olmak üzere şu ana kadar 125’in üzerinde görüldü. Dünya genelinde virüs kaynaklı can kaybı 6500’ü, vaka sayısı 170 bini geçti. Washington, Paris, Roma, Barselona ve diğer birçok küresel finans ve turizm başkentlerinde virüs nedeniyle olağanüstü önlemler alınmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce corona virüse etki edebilecek bir ilaç ya da aşının geliştirilmesinin 18 ayı bulabileceğini açıklamasına rağmen Avustralyalı doktorlardan yeni bir iddia geldi.

“HIV İLACI VE KLORİKİN CORONA VİRÜSÜ TEDAVİ ETTİ”

Daily Mail’in haberine göre, Queensland Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi’nde salgın hastalıklar konusunda uzmanlaşmış bir ekip, iki ilacın corona virüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı. Birincisi AİDS’e neden olanHIV’i bastırmak için kullanılan bir ilaç, diğeri ise sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı artan genetik direnç nedeniyle büyük ölçüde unutulmuş olan klorokin,  yani sıtma ilacı. Araştırmanın başında bulunan Profesör David Paterson, corona virüs ile enfekte olan bazı hastaların Mart ayının sonuna kadar her iki ilacın klinik çalışmasına da kaydolacağını belirtti, ilaçları ölümcül solunum yolu enfeksiyonu için olası bir tedavi yöntemi olarak değerlendirmenin yanlış olmayacağını söyledi.

“VİRÜS ORTADAN KALKTI”

Paterson, Avustralya’daki ilk corona virüs taşıyıcılarına bu iki ilacın bileşimini verdiğini ve virüsün ortadan kalktığını öne sürdü.  Profesör, bu ilaçların ‘potansiyel olarak etkili bir tedavi’ olduğunu ve acilen  büyük ölçekli klinik deneylerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Ancak, HIV ve sıtma ilaçlarının Covid-19 taşıyan bazı hastalarda tedaviyi sağladığı kanıtlanmış olsa da, Profesör Paterson testlerin kontrollü veya ölçülü bir şekilde yapılmadığını söyledi.

Paterson, “Avustralya’da sahip olduğumuz ilk Çinli hasta dalgasına HIV ilacı verdiğimide hepsi tedaviye çok olumlu yanıt verdi” dedi. Avustralya’da şu ana kadar 375 vaka tespit edildi. Corona virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.



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