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Türkiye’de vaka sayısı 18’e çıktı

16 Mart 2020
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Türkiye Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasında, “Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir” ifadeleri yer aldı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin, Avrupa’dan gelmiş 7, Amerika’dan gelmiş 3 vaka olduğunu bildirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, “Avrupa’dan gelmiş 7, Amerika’dan gelmiş 3 vakamız var” ifadelerini kullandı.

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, “Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.” değerlendirmesinde bulundu.

“TOPLAM VAKA SAYISI 18”

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam vaka sayısına ilişkin ise, “Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir” açıklamasını yaptı.

 




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