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Sağlık Bakanlığı: Gribal Enfeksiyon Kontrol Merkezleri kuruldu

16 Mart 2020

Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Corona virüs enfeksiyonu takibini daha sıkı ve sağlıklı şekilde yapabilmek için Lefkoşa’daki tren yolu polikliniğinde ve Mağusa Devlet Hastanesinde Gribal Enfeksiyon Polikliniği oluşturulmuştur” dedi. Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle;

Dünyada salgın bir şekilde devam eden Corona virüs enfeksiyonu takibini daha sıkı ve sağlıklı şekilde yapabilmek, ayrıca diğer hastalara da bulaşımını önlemek amacıyla bugünden itibaren Lefkoşa’daki tren yolu polikliniğinde Gribal Enfeksiyon Kontrol Merkezi oluşturulmuştur. İlgili branş doktorlarımız bu merkezimizde 24 saat hizmet verecektir. Enfeksiyon uzmanlarımız, coronavirüs belirtisi gösteren hastaların nakillerini sağlayacaktır.

Özellikle öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı ve üst  solunum yolu şikayeti olan hastaların özel hastaneler, klinikler ve özel sağlık kuruluşları ile devlet hastanelerine değil,  oluşturulan bu merkezimize başvurmaları önemle rica olunur.

Ayrıca son iki hafta içinde yurtdışından gelenler ve onlarla temas edenlerin, öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı gibi  belirtiler gösterenlerin, ilgili sağlık kurumuna başvurmadan önce 1102 numaralı sağlık bakanlığı ihbar hattına başvurmaları gerekmektedir. Gerekli yönlendirmeler çalışanlar tarafından yapılacaktır.

Aynı şekilde Mağusa Devlet Hastanesinde de Gribal Enfeksiyon Polikliniği oluşturulmuştur.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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