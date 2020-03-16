Ermenistan’da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Ermenistan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde 16 Nisan’a kadar olağanüstü hal ilan etti.

Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, ülkede şimdiye kadar 30 kişide virüsün tespit edildiğini, bunlardan birinin taburcu edildiğini söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede vaka sayısının artmasından endişe ediliyor. Başkent Erivan’a 20 kilometre mesafedeki Eçmiadzin kentinde 130 kişinin koronavirüs tahlili için karantinada tutulduğu aktarıldı.