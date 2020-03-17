Tatar: Her şey çok iyi gidiyor

Bakanlar Kurulu, dün Başbakan Ersin Tatar Başkanlığından toplanarak, koronvirüs konusundaki gelişmeleri değerlendirdi. Tatar, yaklaşık 4.5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Başbakan Tatar, dün gün içerisinde birçok sektörden temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, halkın selameti için çalışmalarını hassas ve titiz bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, sınır kapılarında zamanında alınan tedbirlerin ülkede koronavirüs konusunda koruma sağlandığını bu nedenle ülkede vaka sayısının 6 olduğunu ifade etti.

Koronavirüs teşhisi konulan hastaların sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu vurgulayan Başbakan Ersin Tatar, Salamis Bay Conti Otel’de karantinada olan 800 vatandaşın sıkıntılarının da giderildiğini kaydetti.

“KKTC’de baskıcı ve dayatmacı anlayışın kabul görmeyeceğini düşünüyoruz”

Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile OHAL ve sokağa çıkış önerileri konusunda farklı düşündüklerini de ifade etti.

Tatar, “Biz bunun dışında bir yöntem düşündük. Her şey çok iyi gidiyor. Aldığımız tedbirler, sınır kapılarında aldığımız tedbirler ile KKTC korunmaktadır. Görüştüğümüz parti başkanları da bizimle aynı görüştedir. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya cevabım eğer gerçekten kalabalıklar devam ederse, kısmi, bir kısım evlere kapatma olayı gündeme gelebilir.Biz bunu istemiyoruz.. KKTC’de baskıcı ve dayatmacı anlayışın kabul görmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

“Temel ihtiyaçlar sağlandıktan sonra eve dönülmeli”

Başbakan Ersin Tatar, konuşmasında kalabalıklardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi ve Elzem hizmetler temel ihtiyaçlar sağlandıktan sonra herkesin evine dönmesi çağrısında bulundu.

Tatar, buna idari izinli memurlar ve özel sektör çalışmalarının da uyması gerektiğini kaydetti.

“Seçim ertelenecek”

Parti Başkan ve temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı seçimini görüştüklerini kaydeden Başbakan Tatar, ortada bir seçim havası olmadığını ve seçimin ertelenmesi için genel bir anlayışın söz konusu olduğunu belirtti.

“Soğukkanlı bir şekilde dünyayı da takip ederek yaptığımız çalışmaları başarılı bir şekilde sonuca götürmemiz gerekiyor” diyen Tatar, siyaseti bir kenara bırakarak halkın sağlığı için birlik beraberlik ve karşılıklı anlayış içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

Başbakan Tatar, sağlık yanında ekonomi ve maliye alanında da tedbirler alınması gerektiğini bu yönde temaslarının sürdüğünü de ifade etti.

“İngiltere’yi yakından takip ediyoruz”

Tatar, açıklamasında yurtdışından özellikle İngiltere’den gelen vatandaşların 14 günlük karantinada kalmasının önemini de vurguladı.

Tatar, “İngiltereyi de yakından izliyoruz. Farklı yöntem izledikleri için farklı sıkıntılar olabiliyor. Türk Hava Yolları’nın İngiltere uçuşlarını durduğuna dahil bilgi geldi, bu yönde de birtakım çalışmalarımız söz konusu olacaktır. İngiltere’den ve diğer yurtdışından KKTC’ye gelenlerin mutlaka gözlem altına olması gerekiyor.” dedi.

Karantina süresine uymayanlar konusunda gereğinin yapılması gerektiğinin altını da çizen Tatar, Polisin bu konuda iki kişiye dava okunduğunu bunun da kendisini memnun ettiğini belirtti.

Konuşmasında yurtdışından ülkeye giriş yapan ve yapacak olan kişilerin yakınlarına da seslenen Tatar, “Ülkeye giriş tarihinden 14 gün geçene kadar gözlem altında bulunsunlar. Aksi takdirde istenmeyen durumlara sebep olurlar. Ve bütün çabalarımız boşa gider” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, rehavete kapılmamak gerektiğini, olayın ciddi olduğunu, Mart ayı sonuna kadar titiz ve fedakar çalışmaların sürmesi gerektiğini vurgulayarak, idari izin konusunu günü geldiğinde değerlendirebilecekleri mesajını verdi.

Aralarında Kıbrıslı Türk öğrencilerin de bulunduğu, İngiltere’den Larnaka’ya inen uçaktaki yolcuların Trodos’taki bir merkezde karantiya aldığını belirten Başbakan Tatar, konunun takibinde olduklarını söyledi.