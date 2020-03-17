KıbrısManşet

Limanda korona gerginliği

17 Mart 2020

Mağusa Liman’ına mal getiren TIR şoförlerinin, liman alanında özgürce dolanması, liman çalışanlarını tedirgin etti.

Mağusa Limanı’nda çalışan bir personel Havadis’e ulaşarak, ülkeye ithalat amaçlı gelen TIR şoförlerinin ve beraberindeki kişilerin limanda, şehir içinde, hiçbir güvenlik tedbiri almadan, elini kolunu sallayarak gezdiğini öne sürerek, sağlıklarından endişe duyduklarını söyledi, toplum sağlığını da tehdit eden bu duruma acil müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili gerek polise gerekse kaymakamlığa ihbarda bulunduklarını ve bu makamlarla endişelerini paylaştıklarını ifade eden liman personeli, yetkililer tarafından dikkate alınmadıklarını ileri sürdü.

Havadis’e konuşan liman personeli, “İthalat amaçlı Mağusa Limanı’na gelen TIR’lar içeri alınmıyor, dorseleri KKTC’deki çekiciler tarafından çekiliyor. Fakat o TIR’ların şoförleri ve beraberinde gelen kişiler, sağlıksız şekilde, hiçbir tedbir almaksızın limanda ve şehir içinde serbestçe geziyor. Alışveriş merkezlerine gidiyor, toplum içine giriyor. Kaymakamlığı aradım ilgileneceklerini belirttiler ancak henüz netice alınamadı. Polise sorduğumuzda ‘bırakın gitsinler, boş verin’ dedi. Bizler görevlerimizin başındayız evet ama risk altındayız. Çoluk çocuğumuz, ailelerimiz var. Bizden ziyade toplum sağlığı söz konusudur. Bu duruma bir an önce müdahale edilmelidir” dedi.

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Tatar, sağlık çalışanları ile bir araya geldi

Tatar, sağlık çalışanları ile bir araya geldi

16 Mart 2020
Photo of Güney’de 13 yeni corona vakası

Güney’de 13 yeni corona vakası

16 Mart 2020
Photo of Üstel: Çarşamba’ya kadar tüm turistler ülkelerine dönmüş olacak

Üstel: Çarşamba’ya kadar tüm turistler ülkelerine dönmüş olacak

16 Mart 2020
Photo of Özersay: İzlenimim bu seçimin erteleneceği yönündedir

Özersay: İzlenimim bu seçimin erteleneceği yönündedir

16 Mart 2020
Photo of Bakan Üstel, Salamis Bay’a ziyarette bulundu

Bakan Üstel, Salamis Bay’a ziyarette bulundu

16 Mart 2020
Photo of Güneyde ekonomiye 700 milyon Euro’luk destek

Güneyde ekonomiye 700 milyon Euro’luk destek

16 Mart 2020
Photo of Coronavirüs şüphesiyle 1 kişi karantinaya alındı

Coronavirüs şüphesiyle 1 kişi karantinaya alındı

16 Mart 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı: Tıbbi teçhizat ve malzemeleri fiyatının üzerinde satmaya çalışanlara yasal işlem

Sağlık Bakanlığı: Tıbbi teçhizat ve malzemeleri fiyatının üzerinde satmaya çalışanlara yasal işlem

16 Mart 2020
Photo of Bakanlar Kurulu toplantısı 17.30’a ertelendi

Bakanlar Kurulu toplantısı 17.30’a ertelendi

16 Mart 2020
Photo of Gönyeli’de tedbirlere uymayan şirketlere mühür

Gönyeli’de tedbirlere uymayan şirketlere mühür

16 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı