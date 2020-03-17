Limanda korona gerginliği

Mağusa Liman’ına mal getiren TIR şoförlerinin, liman alanında özgürce dolanması, liman çalışanlarını tedirgin etti.

Mağusa Limanı’nda çalışan bir personel Havadis’e ulaşarak, ülkeye ithalat amaçlı gelen TIR şoförlerinin ve beraberindeki kişilerin limanda, şehir içinde, hiçbir güvenlik tedbiri almadan, elini kolunu sallayarak gezdiğini öne sürerek, sağlıklarından endişe duyduklarını söyledi, toplum sağlığını da tehdit eden bu duruma acil müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili gerek polise gerekse kaymakamlığa ihbarda bulunduklarını ve bu makamlarla endişelerini paylaştıklarını ifade eden liman personeli, yetkililer tarafından dikkate alınmadıklarını ileri sürdü.

Havadis’e konuşan liman personeli, “İthalat amaçlı Mağusa Limanı’na gelen TIR’lar içeri alınmıyor, dorseleri KKTC’deki çekiciler tarafından çekiliyor. Fakat o TIR’ların şoförleri ve beraberinde gelen kişiler, sağlıksız şekilde, hiçbir tedbir almaksızın limanda ve şehir içinde serbestçe geziyor. Alışveriş merkezlerine gidiyor, toplum içine giriyor. Kaymakamlığı aradım ilgileneceklerini belirttiler ancak henüz netice alınamadı. Polise sorduğumuzda ‘bırakın gitsinler, boş verin’ dedi. Bizler görevlerimizin başındayız evet ama risk altındayız. Çoluk çocuğumuz, ailelerimiz var. Bizden ziyade toplum sağlığı söz konusudur. Bu duruma bir an önce müdahale edilmelidir” dedi.