Umre’den KKTC’ye 1 ayda 6 kişi döndü

Türkiye’de Umre dönüşü 10 bin 330 kişinin koronavirüs tedbiri kapsamında karantinaya alınması ile gözler KKTC’dede benzer durun endişesi yarattı. Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay ise “Panik yapacak bir durum yok” diyerek, konunun araştırılmakta olduğunu söyledi

22 KİŞİ ŞUBAT’TA DÖNDÜ: Prof. Dr. Atalay: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı kanalı ile Umre’ye giden 22 kişi Şubat ayının başında ülkeye döndü. KKTC’ye dönüş yaparken Türkiye’de de sağlık taramasından geçirilen 22 Umre yolcusunun sağlığı iyi

4 İSİM BİLDİRİLDİ: Prof. Dr. Atalay: Bireysel olarak Umre’ye gidip de son bir ay içerisinde ülkeye dönüş yaptığı tespit edilen kişi sayısı ise 4. Bu kişilerin kimlik bilgileri Din İşleri Başkanlığı tarafından Başbakanlığa bildirildi

2 KİŞİ ARAŞTIRILIYOR: Prof. Dr. Atalay: Tüm görevlilere dün yeniden mesaj atıldı ve Umre’ye giden veya o bölgeye ziyaret gerçekleştirenlerin bilinmesi halinde bize bildirmelerini istedik. Şuana kadar iki kişi için bir duyum aldık. İddiayı araştırıyoruz

Duygu ALAN

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, KKTC’den T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı kanalı ile Umre’ye 22 kişinin gittiğini bu 22 Umre yolcusunun Şubat ayının başında ülkeye dönüş yaptıklarını kaydetti.

Bireysel olarak Umre’ye gidip de son bir ay içerisinde ülkeye dönüş yaptığı tespit edilen kişi sayısının ise 4 olduğunu belirten Prof. Dr. Atalay, bu kişilerin kimlik bilgilerinin Din İşleri Başkanlığı tarafından Başbakanlığa bildirildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Talip Atalay, kendilerine iletilen bilgide, bireysel olarak Umre’yi ziyaret ettiği iddia edildiğini şuanda bu kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışıldığını ifade etti.

“22 Umre yolcusunun sağlık durumu iyi”

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, KKTC’ye Şubat ayının başında dönüş yapan 22 Umre yolcusunun sağlık taramalarının Türkiye’de yapıldığını ve sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığını kaydetti.

Prof. Dr. Talip Atalay, şunları söyledi: “KKTC’den Umre’ye giden 22 yolcu, Şubat ayının başında ülkeye döndü. Bu kişiler, KKTC’ye dönüşte Türkiye’de sağlık taramasından geçirildi. Henüz de hiçbirinin sağlığında olumsuz bir durum tespit edilmedi. Bireysel olarak son bir ayda Umre’ye gidenlerin de olup olmadığını belirlemek üzere imamlarımızı belirledik ve çevrelerinde Umre’ye giden kim varsa hepsinin tespit edilerek temsilciliklerimiz üzerinden bize bildirilmesini istedik. Bu çalışma sonucu bireysel olarak 4 kişinin 20 gün önce Umre ziyaretinde bulunduğunu tespit ettik, bu kişilerin isimlerini de başbakanlığa bildirdik. Dün tüm görevlilere yeniden mesaj atıldı ve Umre’ye giden veya o bölgeye ziyaret gerçekleştirenlerin bilinmesi halinde bize bildirmelerini istedik. Şuana kadar iki kişi için bir duyum aldık, o kişileri ve gerçekten Umre ziyaretinde bulunup bulunmadıklarını tespit etmeye çalışıyoruz.”

“Cenaze namazları açık alanda mesafe ile kılınacak”

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı alınan karar doğrultusunda, Cumartesi halka duyuru yapıldığını ve tüm toplu namazları evlerinde kılmalarını tavsiye ettiklerini kaydetti.

Prof. Dr. Talip Atalay, cenaze namazlarının ise açık alanda, uzak mesafelerde kılınmasını ve cenaze namazlarına katılımın yüksek olmaması çağrısı yaptıklarını kaydetti.