“Bu bize bir ders”

Karantinada bulunan Port View Otel Genel Müdürü Ali Erdura nispeten daha iyi şartlarda olduklarını söyledi. Erdura, Havadis’in yayınlarından sonra, yetkili birimlerin harekete geçtiğini belirtti

KARANTİNADA 7. GÜN: Erdura: Havadis’in haberlerinin ve ısrarlı yayınlarının ardından, yetkililer nispeten harekete geçti. 99 müşteri ve 19 çalışan bugün karantinanın 7’nci gününde. İlk günlerle kıyaslanırsa gerçekten daha iyi durumdayız

“BASIN DÜNYASI TEMİZLENSİN”: Yaşamaya devam ettikleri bu acı süreçten çok şey öğrendiklerini söyleyen Erdura: Basın dünyamızı gözden geçirin, çıkar uğruna ne yazdığını bilmeyen bazı habercileri izleyin. Bunları temizleyin ki, bizler de bu virüsten sonra tertemiz bir toplum olarak dünyaya sesimizi duyuralım

Pınar BARUT

Havadis’in, Port View Otel’de yaşanan durumla ilgili, günlerce yaptığı haberler ve canlı yayın bağlantıları yetkilileri harekete geçirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Karantinadasınız’ telefonuyla başlayan süreçte, bu gün Port View Otel’de şartlar nispeten daha iyi durumda.

Otel Müdürü Ali Erdura, son durumla ilgili konuştu. Hala devam eden zor süreçte yaşananların bir özetini yapan Erdura, “Çok ders çıkardık’ dedi.

Erdura: Havadis’in haberinden sonra gelişmeler oldu

Port View Otel, 14 günlük karantinanın 7. gününde. Havadis, otelin durumunu günlerce manşete taşımış, canlı bağlantı kurarak, içerdeki durumu kamuoyunun bilgisine sunmuştu.

Otelin genel müdürü Ali Erdura’nın anlatımlarına göre, yetkililerin ilgisizliği, karantina günlerinin daha da zorlaşmasına sebep olmuştu.

“Havadis’in haberlerinin ardından, yetkililer nispeten harekete geçti” diyen Erdura, 99 müşterisi, 19 çalışanıyla karantina altında bulundukları otelin bu günkü şartlarının daha iyi olduğunu söyledi.

“Turizm ve Sağlık Bakanlığı’ndan arandık”

Havadis’in haberinden sonra, gerek Sağlık Bakanlığı’ndan gerekse Turizm Bakanlığı’ndan arandıklarını söyleyen Erdura, bunun ilk günden itibaren yapılması gerektiğini söyledi.

Erdura, “Karantinaya alındığımız ilk günden itibaren yapılması gereken şeyler, otelin durumunun duyulmasından sonra yapıldı. En son turizm Bakanı Sayın Ünal üstel’de arayarak bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Nispeten daha iyi durumdayız” dedi.

“Özel psikolog ve diyetisyenlerle çalışmaya başladık”

Yaptığımız ilk röportajlarda, tedarikçilerin bile, otele hizmet sağlamakla ilgili çekinceleri olduğunu söyleyen ve stoklarının azaldığını belirten Erdura, şu anda stoklarının yenilendiğini, bir diyetisyenle anlaşarak, özel mönüler çıkardıklarını söyledi.

Erdura, “Otel yönetimi olarak, bir diyetisyen ve psikolog ile anlaştık. Hem personelimizin, hem de müşterimizin bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamaları adına destek alıyoruz. Otelciler Birliği’nin de büyük katkıları oluyor” dedi.

“Hangi siyasilerin aklıselim olduğunu izliyoruz”

“Adamızda artık hangi siyasilerin ve yöneticilerin aklı salim olduğunu, donanım sahibi olduğunu hep birlikte görelim istiyorum” diyen Erdura, bu durumun herkese bir ders olduğunu vurguladı.

Erdura, etrafımızda, okumuş ama cahil ve kaos-panik yaratan fırsatçıları, bilmeden okuyan, okudukça ekleyen, ekledikçe çoğalan ağzı bozuk vatandaşları gördükleri bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Erdura, “Ağlamak ve bağırmak yerine, seçtiğimiz insanların, yaptıklarını ve yapacaklarını izleyelim. Bir de adayı güzelleştirmek isteyen donanımlı, yardımsever insanlarımızı seçelim ve kutlayalım” dedi.

“Basın dünyasından çıkarcıları temizleyelim”

Yaşamaya devam ettikleri bu acı süreçten çok şey öğrendiklerini söyleyen Erdura, herkesin, evini ve kendini temizlerken, sağduyusu olmayan insanları da temizlemeleri gerektiğini ifade etti.

Erdura, “Basın dünyamızı gözden geçirin, çıkar uğruna ne yazdığını bilmeyen bazı habercileri izleyin. Temizleyin ki, bizler de bu virüsten sonra tertemiz bir toplum olarak dünyaya sesimizi duyuralım” dedi.

“Aç gözlü firmaları görelim ve bilinçlenelim”

Erdura, son olarak herkese çağrı yapmak istediğini söyleyerek şunları ekledi: Aç gözlü firmaları görelim bu süreçte. Bundan sonra bilinçli alışveriş yapalım. Bu kaosu ranta çevirmeyi planlayanları deşifre edelim. Bu bir ceza ve düzenin tekrar oluşumu sanki. Kapanın evinize ey insanoğlu, korku nedir öğrenin, acı nedir öğrenin, hayvanlar gibi bir arada nasıl yaşanır öğrenin. Sadece yaşamanız için gıda tüketmeyi öğrenin