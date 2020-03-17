Transfer rezaleti

“Her tür tedbir alındı” denen KKTC’de dün Kovid-19 şüphesiyle Girne’den Ledkoşa’ya yapılan hasta transferinde tam bir rezalet yaşandı. Hastanın ağzına rağmen maske takılmadığı gibi transferi yapan görevlilerde tedbir olarak ayaklarına çöp poşeti geçirdi
CİDDİYETSİZLİK: Şüpheli vaka, dün öğle saatlerinde Girne’den, Lefkoşa’daki Karantina Merkezine getirildi. Ambulansın geldiği sırada güvenlik görevlileri ortadan kayboldu. Şoförü duruma isyan ederek ambulanstan indi, güvenlik bantlarını yırtarak kapıya yanaştı
MASKE TAKILMADI: Şüpheli vakanın, karantina merkezine getirildiği sırada kayıtta olan Havadis kameraları, hastanın girişini net bir şekilde görüntüledi. Uzmanların, şüpheli hastaların maske takma zorunluluğunu dile getirmelerine rağmen, karantinaya alınan hastaya maske takılmadı
ÇÖP POŞETİ: Hastayı Karantina Merkezine getiren beyaz tulumlu sağlık görevliler ise açıkta kalan ayakları için kendi tedbirlerini üretti. Görevliler, uzmanların “virüsün en uzun süre canlı kaldığı zemin” olarak tanımladığı plastik poşetlerle tedbir aldı
Pınar BARUT – Duygu ALAN
KKTC’deki ilk Kovid-19 (Koronavirüs) pozitif vakasının üzerinden, geçtiğimiz hafta, ülkemizdeki Alman bir turistte tespit edilmişti.
Olayın ardından, turistin geldiği Alman kafilesinin yerleştiği 3 otel karantinaya alınmış ve Bakanlar Kurulu peş peşe toplantılar yaparak, çeşitli önlemler almıştı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasına göre, ilk vakasının tespitinden bu yana, 36 şüpheli hastaya Kovid-19 testi yapıldı, bunlardan 6’sı pozitif çıktı.
Dün öğle saatlerinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Merkezi’ne getirilen, şüpheli hastanın durumu, ‘Önlemler yeterli mi’ sorularını da beraberinde getirdi.
Havadis’in, şüpheli hastanın karantina merkezine girdiği an yakaladığı görüntülerde, hastanın maske takmadığı, hastayı getiren sağlık görevlilerinin ise ayaklarında siyah poşet bağlı olduğu görüldü.
Ambulans, görevlilerin güvenlik bantlarını yırtmasıyla kapıya yanaştı
Şüpheli vaka, dün öğle saatlerinde Girne’den, Lefkoşa karantina merkezine getirildi. Karantina merkezinin girişi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana giriş kapısının yanında bulunuyor.
Merkeze, ambulansla gelen şüpheli vakaların dışında kimsenin girmemesi için kapalı tutulan otomatik kapı, güvenlik görevlileri tarafından açılabiliyor.
Ambulansın geldiği sırada ise güvenlik görevlilerinin orada bulunmaması sebebiyle kapı açılamadı. Ambulansın şoförü aşağı inerek duruma isyan ederken, karantina merkezinin önüne çekilmiş olan güvenlik bantlarını yırtarak kapıya yanaştı.
Karantina merkezine maskesiz getirildi
Şüpheli vakanın, karantina merkezine getirildiği sırada kayıtta olan Havadis kameraları, hastanın girişini net bir şekilde görüntüledi.
Uzmanların, günlerdir yaptıkları açıklamalarda, şüpheli hastaların maske takma zorunluluğunu dile getirmelerine rağmen, karantinaya alınan şüpheli erkek hastaya maske takılmadı.
Hastanın etrafındaki herkesin güvenliği göz ardı edildi.
Sağlık görevlilerine poşetli izole
Hastayı karantina merkezine getiren sağlık görevlileri, virüse karşı izole eden özel kıyafetleri giymelerine rağmen, ayaklarındaki siyah poşetli bu kadar da olmaz dedirtti.
Maske takılmayan hastayı taşımak zorunda kalan sağlık çalışanlarının riske atılması, çalışanların kendi önlemlerini almak zorunda oldukları yönünde eleştirilere neden oldu.
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