Kamiloğlu: Doğru rehberin bilim olduğunu gördük

Karantina Hekimi, Göğüs hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, 2 hafta önce 300’lerin üzerinde olan hasta sayısının 50’nin altına düştüğünü açıkladı.

Emine Kamiloğlu’nun açıklaması şöyle:

Covid-19 ile mücadele, toplum olarak ciddi bir sorumluluk da yüklüyor bizlere.

Düşünün, geçen hafta okullar açıldı, çocuk cıvıltıları ülkenin dört bir yanını sardı. Özlemedik mi?

Peki nasıl oldu?

Uzmanlar bir araya geldi, bilim öne çıktı, bir yol haritası belirlendi ve uygulandı.

Öyle görünüyor ki, ay sonuna kadar bu uygulama devam edecek.

Umarım ve beklerim ki, ay sonu alınacak karar da tıpkı 20 gün önce olduğu gibi, toplumsal mücadelemize bir katkı sağlayacak cesurlukta olur.

Yeni dönemde; random test konusunda da aktif olmalıyız. Özellikle ilk, orta ve üniversite öğrenci ve öğretmen/ öğretim görevlileri noktasında test sayısını artırmamız ve bu alandaki güveni sağlamamız gerekiyor. Böylelikle yayılma hızı ya da çalışanların, ailelerin iç huzurunu sağlamış olacağız. Yeni dönemde başarmamız gereken en önemli konulardan biri de budur.

Ekonomi önemlidir, ama sağlıktaki zaferle ekonomideki beklentileri karşılayacağız.

Bundan 2 hafta önce, günde 30-40 vaka ve toplam hasta sayısı da 300’lerin üzerindeydi. O ivmeyle korkumuz binli rakamları görmekti. Endişeliydik, ama Covid- 19 ile mücadelede doğru kararlar önemli.

Ülkeye gelen yolcu sayısı azaldı, test sayısı arttı, tedbirler arttı ve bugün, yarın taburcu olmasını beklediğimiz hastalarla 50’li rakamların altına ineceğiz. Karantinalı gelişlerin önemini bir kere daha görmüş olduk.

Peki mücadele bitti mi? HAYIR.

Bitmeyecek de.

Bu hastalık dönemindeki kış aylarını ilk kez yaşayacağız. Vaka sayısında artış bekliyoruz. Geçmiş yıllarda bile grip nedeniyle kış aylarında hastanelerde yığılma olurken, bu yıl bunun katlanacağı öngörüsündeyiz. Her grip, her öksürük, her ateş Covid 19 paniği yaratacak. Panik yapmayacağız.

Sadece tedbiri elden bırakmayacağız. Aşı bulunana kadar ( umarım bulunur) mesafe ve maske konusunda hassas olacağız.

Bir de “eeeee, geçer” demeden, sadece kendimizi değil halk sağlığını da düşünerek, doktorumuza başvuracağız.

Bizler, pandemi ekibi olarak, mücadele, bakım ve tedavi sürecinde artık daha tecrübeliyiz. Yatak sayımız daha fazla, imkanlarımız da daha iyi. Sadece buna güvenmeyeceğiz tabii ki. Önce korunacağız, sevdiklerimizi koruyacağız.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ve bilimsel tüm yayınların ekipteki arkadaşlarla yakından takip edildiği ve uygulandığı gerçeğini herkesin bilmesini isteriz. Sadece hasta bakımı için değil, yönetimin doğru olması için de uluslararası tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bize güvenin, çünkü mücadele ile ilgili motivasyonumuz tamdır. Dayanışmamız tamdır. Konsantremiz tamdır.

300’lerden 50’nin altına düştük, daha da iyi olacak. Yoğun bakıma alınan 4 hastadan 3ü yoğun bakım doktorlarımızın da üstün çabasıyla sağsalim ailelerine teslim ettik. Diğer hastanın da en yakın zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu süreçte hasta kaybı yaşamamamız belki de en büyük motivasyonumuz oldu.

Vatandaş olarak, anne olarak, hekim olarak beklentim hep aynı. Birbirimizi korumalıyız. Bunun da yöntemi zor değil.

Gelinen aşamadan geriye gitmemek adına, bilimsel temelden kopmadan, siyasi kararları bilimin önüne koymadan ilerlemeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki, sağlıkta bu dayanışma devam ettiği sürece, halkımızın korktuğu ekonomik zemin de daha sağlam olacaktır.

Şimdi, ikinci mücadeleyi de kazandık gibi görünüyor. Zorlu kış koşullarında da tedbiri elden bırakmadan, korkmadan yolumuzu yürüyeceğiz.

Yeter ki, çok da zor olmayan kuralları birlikte uygulamaya devam edelim. Birbirimize güvenelim ve dayanışma duygumuzu yitirmeyelim.