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BRT2 eğitim yayınlarına başlıyor

13 Mart 2020

Koronavirüs nedeniyle okulların 22 Mart’a kadar kapanmasının ardından, hükümetin aldığı karar uyarınca BRT 2 kanalı ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler için pazartesi sabah 08.00’den itibaren eğitim yayınları yapacak.

Eğitim Bakanlığı ile BRT işbirliğinde hazırlanacak yayın akışını gerçekleştirilecek teknik toplantılar ardından  Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı öğrenildi.

 




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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