BRT2 eğitim yayınlarına başlıyor

Koronavirüs nedeniyle okulların 22 Mart’a kadar kapanmasının ardından, hükümetin aldığı karar uyarınca BRT 2 kanalı ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler için pazartesi sabah 08.00’den itibaren eğitim yayınları yapacak.

Eğitim Bakanlığı ile BRT işbirliğinde hazırlanacak yayın akışını gerçekleştirilecek teknik toplantılar ardından Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı öğrenildi.