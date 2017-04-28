İrem limana açıldı

Ülkemizin başarılı şarkıcılarından İrem Barani ılık bahar havasının tadını Girne Limanı’nda çıkardı. Girne bölgesindeki programlarıyla eğlence dünyamıza ses getiren Barani yorgunluğunu limandaki cafelerde dinlenip arkadaşlarıyla sohbet ederek attı.

“O Ses Türkiye” yarışmasıyla adını Türkiye’ye de duyuran başarılı şarkıcı liman keyfinde objektiflediği fotoğrafını Facebook hesabından “Canım memleketim, cennet adam, Kıbrıs’ım…” açıklamasıyla paylaştı. Bahar neşesi yüzüne yansıyan İrem bu fotoğrafıyla çok sayıda beğeni aldı.