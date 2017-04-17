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17 Nisan 2017

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Erdoğan: Kasım 2019’u unutmayın

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Erdoğan: Kasım 2019’u unutmayın
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanında kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, konuşmasında, “Şimdi ben Güneydoğu’ya, Doğu’ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak, buna inanıyorum. Fakat Kasım 2019’u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019’a ve Kasım 2019’a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek.” ifadelerini kullandı.

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