Buse bir ilki yaşatacak

2024 Paris Olimpiyatları hedefi ile çalışmalarını sürdüren Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, bir ilki yaşayacak ve yaşatacak. Temsilcimiz, atletizmde dünyanın en iyi atletlerinin katılım gösterdiği ve önemli atletizm etkinliklerinden biri olan Diamond League’den davet altı. Buse, 19 Mayıs Pazar günü Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenecek bu organizasyona katılarak branşı yüksek atlamada başarı hedefleyecek.

İlk Kıbrıslı Türk olacak

Buse Savaşkan ayrıca dünyanın en iyi atletlerinin yer aldığı Diamond League organizasyonunda yer alacak ilk Kıbrıslı Türk olacak. Bu sezon 2024 Paris Olimpiyatları hedefi ile hazırlıklarını Ukraynalı ünlü antrenör Gennadi Zuiev ile birlikte sürdüren Buse, özellikle İspanya ve Almanya’da katıldığı son iki organizasyonda 1.90’lık derecesi ile bir birincilik, bir de ikincilik elde etmişti. Buse ayrıca Ocak ayında Almanya’da elde ettiği 1.91’lik derece ile Türkiye Salon rekorunu da kırmış ve kariyerinin en iyi derecesine imza atmıştı.

Dünya sıralamasında 32’üncü sırada

Buse Savaşkan, World Athletics tarafından belirli aralıklarla atletlerin aldığı sonuçlara göre güncellenen Dünya sıralamasında şu anda 32’inci konumda bulunuyor. Buse’nin elde ettiği ve edeceği derecelerle üst sıralara yükselmesi bekleniyor.

Önce Fransa, sonra Fas, sonra İzmir

Elit atletimiz, ilk olarak 16 Mayıs’ta Fransa’da bir yarışa katılacak. Ardından 19 Mayıs’ta Fas’ta Diamond League yarışında yarışacak. Bu önemli organizasyonun ardından müsabakalarına devam edecek olan Buse, 24-25 Mayıs tarihlerinde İzmir’de yapılacak Balkan Büyükler Şampiyonası’na katılım gösterecek.