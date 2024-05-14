“Race Fest” Cemsa’da yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezon Cemsa Karting & Sporting Center’de 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilen “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu ile devam etti. “Drag Yarışları” ve “Time Attack” yarışları organize eden dernek, sezonun ikinci organizasyonunda, yılın ikinci yarış festivalini gerçekleştirdi Sezonun ilk yarışında olduğu gibi oldukça yoğun katılımın olduğu etkinlikte 58 araç piste çıkarak derece elde etti, 250’ye yakın araç ise pistte sergilendi.

Özyalçın Construction, Capital Radyo, Güven Sigorta, Super Lap, Etik Hastanesi’nin katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılan organizasyonda en iyi dereceyi Volkswagen Polo GTI R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi elde etmeyi başardı. İkili, 1 dakika 42.554 saniyelik dereceleriyle günün ve 4 çeker kategorisinin en iyi derecesini elde ettiler. İlk kez kullanılan parkurda yapılan yarışta en iyi ikinci dereceyi, arka çekiş kategorisinde Nissan 350Z aracıyla yarışan Ahmet Bağrıaçık elde etmeyi başardı. Günün üçüncüsü ise Ferrari California ile piste çıkan Aykut Sokollu oldu. Birbirine çok yakın dereceler elde eden isimlerden bu üçlü günü podyumda tamamlamayı başardı. Etkinlik boyunca spor araçların da sergilendiği organizasyonda Auto Show ödülleri de verildi. “En İyi Makine Dizaynı” ödülünü İzer Özvurulmuş, “En İyi Dış Görünüm” ödülünü Doğuş Abik ve “En İyi Müzik Sistemi” ödülünü Stelios Antonio kazandı.

Güney kesimin favori Time Attack yarışçılarından Mazda RX7 aracın sahibi Michail Michael’ın da şov için piste çıktığı organizasyonda Ahmet Bağrıaçık ve ekibi de şovları ile organizasyona heyecan kattılar. Yarış sonunda yapılan ödül töreni; KKTCell, Superlap, Capital Radyo, Özyalçın Construction, Etik Hastanesi ve Güven Sigorta’ya başkan İsmet Tufan tarafından takdim edilen teşekkür plaketleriyle başladı. Ödülleri Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Superlap Direktörü Michail Michael, KKDSOD Başkanı İsmet Tufan ve yönetim kurulu üyeleri takdim etti.

Genel Klasman

1.Enver Haskasap – VW Polo GTI R5 – 1:42,554 (27)

2.Ahmet Bağrıaçık – Nissan 350Z – 1:44,336 (12)

3.Aykut Sokollu – Ferrari California– 1:45,070 (80)

Arka Çeker

1.Ahmet Bağrıaçık – Nissan 350Z – 1:44,336 (12)

2.Aykut Sokollu – Ferrari – 1:45,070 (80)

3.Yaşar Fevzioğlu – – 1:46,195 (62)

Ön Çeker

1.Onat Kutlar – Honda Civic EK – 1:46,394 (40)

2.Behiç Topcu – Honda Civic – 1:50,396 (3)

3.Mehmet Erginsoylu – Honda Civic – 1:50,548 (47)

Dört Çeker

1.Enver Haskasap – VW Polo GTI R5 – 1:42,554 (27)

2.Hüseyin Şükrüoğlu – Mitsubishi Lancer EVO 9 – 1:46,588 (30)

3.Alpay Erosal – Ford Fiesta Proto – 1:46,628 (22)

Kadınlar Ön Çeker

1.Jale Kuset – Citroen C2 – 2:06,025 (10)

2.Hülya Göktaş – Toyota Glanza – 2:13,123 (8)

3.Berke Gökhan – Suzuki – 2:23,843 (4)

Kadınlar Arka Çeker

1.Huri Bağrıaçık – Nissan 350Z – 1:57,322 (20)

Kadınlar Dört Çeker

1.Gölgem Paşa – Subaru GC8 – 1:51,855 (29)

Auto Show En İyi Motor: İzer Özvurulmuş

Auto Show En İyi Dış Görünüş: Doğuş Abik

Auto Show En İyi Ses Sistemi: Stelios Antonio