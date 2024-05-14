Amcaoğlu, Gönyeli Tenis Kulübü’nü kabul etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 15, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Amcaoğlu, Gönyeli Tenis Kulübü’nü kabul etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Amcaoğlu, Gönyeli Tenis Kulübü’nü kabul etti

Gönyeli Tenis Kulübü sporcuları ve yöneticileri, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nu ziyaret etti.

Gönyeli Tenis Kulübü yöneticileri, 2024 Tenis Ligi Şampiyonu sporcularıyla beraber katıldığı ziyarette sezonun başarılı geçmesinde emeği olan kişilere ziyaretler yaptıklarını ifade ederek Başkan Amcaoğlu’na da verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiler.


Amcaoğlu kabulde yaptığı konuşmada hem kulübün hem de sporcuların başarılarından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek bundan sonraki dönemde de başarılar diledi.

 

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Tags:Gönyeli Tenis KulübüGönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu
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