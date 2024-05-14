Eski Meclis Başkanı Siber’den çağrı: Kardeş Ocağı yaşayan bir müzeye dönüştürülmeli

“Kıbrıs’ta Jön Türk Hareketi-Kulüp-Kardeş Ocağı” kitabının yazarı, eski Meclis Başkanı Sibel Siber, Kardeş Ocağı kulübüne sahip çıkılmasını ve yaşayan bir müzeye dönüştürülmesini istedi.

TAK’a açıklama yapan Siber, bugün Kardeş Ocağı Kulübü’nü ziyaret ederek üyelik başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Kulübün sadece 5 üyesi kaldığına işaret eden Siber, Kıbrıslı Türklerin ilk kurumsal yapısı olan Kardeş Ocağı’na sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Siber, Kardeş Ocağı’nı ziyaretinde görüştüğü üyelere yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin tarihinde önemli rol oynamış, bir dönem toplumun nabzının attığı Kardeş Ocağı Kulübü’nün ve kulübün değerli üyelerinin, toplum belleğinden silinmemesi gerektiğini vurguladı.

Siber, bu kulübün faaliyetlerini sürdüren, yaşayan bir müzeye dönüştürülmesi gerektiği üzerinde durdu.

Bunun için de yeni üyelerin katılımına ihtiyaç duyulduğu ve bugün kendisinin de bu amaçla Kardeş Ocağı’na üyelik başvurusunda bulunduğunu ifade eden Siber, “Tarihimize, geçmişimize sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi. Siber, bu konuda çalışmak isteyenlerle bir ekip olma arzusunda olduğunu vurguladı.

-Kardeş Ocağı

Kardeş Ocağı Kulübü, 1909 yılında, bir grup toplum önderinin girişimiyle “Hürriyet ve Terakki Kulübü” adıyla kuruldu ve daha sonra sırasıyla adı Birlik Ocağı, Kardaş Ocağı ve Kardeş Ocağı olarak değişti.

Kulüp, özellikle İngiliz Sömürge idaresi döneminde, toplumsal varlık mücadelesi verilen zor yıllarda önemli görevler üstlenerek sömürge yönetiminin haksız uygulamalarına, gasp edilen toplumsal haklara karşı örgütlü mücadele verdi.

Sosyal, siyasal ve kültürel alanda çalışmalar yapan, “Birlik” adıyla gazete çıkaran, halka tiyatro sevgisi aşılayan Kardeş Ocağı’ndan bu nedenle “Senato” olarak da söz edildi.