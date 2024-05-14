TDP Başkanı Çeler’den Eczacılar Günü mesajı: Herkesi aynı kefeye koyarak koca bir camia zan altında bırakıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Eczacılar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çeler mesajında, yurttaşın en yakın sağlık danışmanı konumunda olan eczacıların ve eczacılık mesleğinin önemine işaret etti, son dönemde reçete soruşturmasını hatırlattı.

“Soruşturma sürecinde; eczacıların toplum önüne birer suçlu gibi atıldığını ancak neredeyse tıkanan bu sürecin sonunda hiçbir özür dilenmediğini ve eczacının kırılan onurunun tamir edilmediğini” kaydeden Çeler, aynı zamanda başta kronik hastalar olmak üzere yurttaşın da mağdur edildiğini belirtti.

Çeler, “Yaşanan süreç nedeniyle yurttaş ilaca ulaşamaz durumda. Sigorta reçetesi yazmaktan imtina eden doktor, o reçeteyi yaparken huzursuz olan eczacı da bu duygularla yurttaşa yardımcı olmaya çalışıyor ancak Bakanlık’tan süreci pozitife çevirecek herhangi bir olumlu eylem ve söylem de yok. Bağlı oldukları Bakanlıkça hak etmedikleri olaylara muhatap edilen eczacılarımız; TDP yönetiminde hak ettikleri değeri görecek ve huzurla çalışmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.