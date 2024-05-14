Çocuklar, Dünya Atletizm Günü’nde buluşacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 15, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Çocuklar, Dünya Atletizm Günü’nde buluşacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Çocuklar, Dünya Atletizm Günü’nde buluşacak

KKTC Atletizm Federasyonu, Başbakanlık, Spor Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde Dünya Atletizm Günü’nde çocuklarımıza ve gençlerimize spor alanında izlenimler sunacak bir etkinlik gerçekleştiriyor.

15 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda düzenlenecek olan etkinlik, festival havasında olup, tüm dünyaya atletizmle ilgili mesajlar iletecek.


Çocuklarımıza, dünya genelindeki yaşıtlarıyla birlikte atletizm etkinliklerine katılma fırsatı sunulacak “Küçük Adımlar, Büyük Yükselişler, Dünya Siz Çocuklarla Güzel!” “Small Steps, Big Leaps, The World is Beautiful with You Kids!” sloganlarıyla, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’ndan tüm dünyaya mesajlar iletilecek.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu içerisinde düzenlenecek olan etkinlikte, rekreasyon ve koordinasyon istasyonları kurularak, yarışma havasından ziyade, festival ve şenlik atmosferinde etkinlikler düzenlenecek.

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Tags:Dünya Atletizm Günü
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