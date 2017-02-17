Binali Yıldırım: Rum lider sigara içmek için ayrılmış

Malta’ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Malta Cumhurbaşkanı Preca ile görüşen Başbakan Binali Yıldırım ortak basın açıklamasında, “Rum lider kriz nedeniyle değil, sigara içmek için masadan ayrılmış; görüşmeler sürecek” dedi. Yıldırım referandum sürecine ilişkin ise “MHP ile söylem birliğimiz normal gerekirse referandumda ortak etkinlikte yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, basın özgürlüğü eleştirilerine ilişkin olarak, “Basın özgürlüğü evrensel bir haktır. Bu hakları Türkiye’de herkes sonuna kadar kullanıyor. Kullanmaya devam edecek. Sanki Türkiye’de basına kasıtlı bir duruş varmış gibi sonuç ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Ben bu iddiada bulunanlara şunu teklif ediyorum. Basın özgürlüğü Avrupa için çok önemli. 23-24. fasıllar AB üyeliği için adalet ve medya ile ilgili fasılları AB açsın, biz de cevabını verelim” yanıtını verdi.

Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Özellikle Libya da, Suriye’de olduğu gibi Malta için Türkiye için önemli bir ülke. Bir irade ortaya çıkması hem göçmen sorununun çözümü hem de terörle mücadele açısından hayati öneme sahip. Bu konuda gayretlerimiz var. Bu gayretlerin sonuca odaklanması tabiatıyla önem arz ediyor.

Seçim zamanı ülkelerde popülizm yaygın bir uygulamadır. Bizim beklentimiz ve düşüncemiz seçim atmosferinin de ötesinde AB ve Türkiye ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesidir.

Öncelikle Kıbrıs‘ta bir kriz yaşandı geçtiğimiz gün. Bu konuda Türkiye’nin yaklaşımı nasıl olacak. AB sürecinde Malta’nın verdiği desteği, Türkiye’nin vize serbestisi konusunda beklentileri var, Malta’nın girişimleri olacak mı? Son olarak iki anlaşmadan bahsettiniz…

Kıbrıs ile ilgili bir süreden beri iki taraf arasındaki görüşmeler BM koordinasyonunda devam ediyor. evvelsi gün Anastasiadis biraz sinirlenmiş, kapıyı vurup dışarı çıkmış. Daha sonra “ben sigara içmeye çıktım, geri geldim kriz yok” dedi. Çözümün mutlaka sağlanması lazım, çünkü bunun bedelini KKTC ödüyor. Rum tarafı tam üye yapıldı, o gün çok daha kolay olan çözüm gerçekleşmedi.

Görüşmeler bitmiş değil. Burada yapılacak çözüm adada güvenliği sağlayacak. Burada AB’ye düşen görev, Türkiye’nin dört özgürlük dediğimiz hususları temin altına alması.”