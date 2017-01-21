Bakan mahsur kaldı

Çiftçi ve hayvancılar kuraklık ödemelerinin Tarım Sigortası’nın borçlanılması yöntemi ile yapılmasına karşı ciddi tepki gösterdi, Tarım Bakanı Çavuşoğlu’nun odasını işgal etti. Bakan topu Tarım Sigortası Yönetim Kurulu’na attı. Yönetim Kurulu kararını Pazartesi verecek

Duygu ALAN

Çiftçiler ve hayvancılar, kuraklık tazminatlarının ödenmesi talebi ile dün Tarım Bakanlığı’na gitti.

Çiftçi ve hayvancılardan oluşan yaklaşık 40 üretici, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun odasını işgal etti. Kuraklık ödemesinin Tarım Sigortası’nın borçlandırılması ile yapılacağı haberi ortamı gerdi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, kuraklık ödemelerinin Tarım Sigortası’ndan borçlanarak yapılmasının istendiğini ancak bunun tüzüğe aykırı olduğunu kaydetti.

Kelle, “Bizim talebimiz bu paranın Tarım Sigortası’na hibe olarak verilmesidir” dedi.

Çiftçi ve hayvancıların bakanlıktaki gergin bekleyişleri devam ederken hükümet, kuraklık ödemelerinin Tarım Sigortası’ndan borçlanarak yapılıp yapılmaması yönünde Sayıştay Başkanlığı’ndan görüş istedi.

Tarım Sigortası Yönetim Kurulu toplandı

Hükümetin Sayıştay Başkanlığı’ndan görüş istemesinin ardından Tarım Sigortası Yönetim Kurulu da toplandı.

İkisi üretim sektörü temsilcileri olmak üzere toplam 7 üyeden oluşan Tarım Sigortası Yönetim Kurulu, Tarım Sigortası’nın borçlanılıp borçlanılmaması yönünde karar üretmek için bir toplantı gerçekleştirdi.

Yücelen: Sayıştaylığın öyle bir yetkisi yoktur

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Avukatı Hasan Yücelen basına yaptığı açıklamada, Sayıştaylığın anayasa Mahkemesi önünde böyle bir yetkisi olmadığını belirterek Tarım Sigortası’na sunduğu görüşün hukuk dışı olduğunu söyledi.

Bunun bir yetki gasbı olduğunu ifade eden Avukat Yücelen, “Bu görüşe dayanıp yapılacak olan Herhangi bir borçlanma da yasa dışıdır” dedi.

Kelle: İkinci KTHY olmayı istemiyoruz

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ise ödeme için gerekli olan paranın Salı gününden beri hazır olduğunu ancak Tarım Sigortası’nın borçlandırılmasına karşı olduklarını kaydetti.

Kelle, “Para Salı gününden beridir hazır, bu ödeme yapılabilir, biz de alabilirdik. Bizim derdimiz veya sadece kuraklık ödemesi için olsaydı paramızı alır çekilirdik. Hatta şuana kadar parayı kullanmıştık. Ancak bizler Tarım Sigortası’nın borçlandırılmasına kesinlikle karşıyız” dedi.

Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım Sigortası’nın “batırılmasına” asla müsaade edemeyeceklerini ifade ederek “Gelinen noktada Tarım Bakanlığı altında ciddi iş yapabilen tek kurum Tarım Sigortası. Önümüzde bir KTHY, TÜK örneği var. Bu tür sıkıntılar nedeni ile Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) hayatını idame ettiremedi. Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) geldiği nokta ortadadır. Tarım Sigortası’nın da aynı duruma düşmesini istemiyoruz. Tarım Sigortası, üretimin devamı, üreticinin varlığı anlamına gelmektedir. İkinci KTHY olmayı istemiyoruz. Bu borçlanmanın gerçekleşmesi demek Tarım Sigortası’nın bitmesi, üretimin bitmesi demektir” diye konuştu.

“Tüzüğe aykırı”

Tarım Sigortası’nın borçlanmasının tüzüğe aykırı olduğunu da kaydeden Kelle ayrıca şunları söyledi: Sektördeki sıkıntıların giderilmesi için gerekli olan 64 milyon TL’nin, 50 milyon TL’si Türkiye tarafından karşılanacak ve kuraklık ödemelerinde ilk taksit olan 25 milyon TL Türkiye’den hibe olarak Tarım Sigortası’na verilecek ödeme de bunun üreticilere aktarılması yöntemiyle olacaktı. Pazartesi günden buyana Tarım Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar, istişarelerde burada bordroların hazırlanacağı ve ödemeye hazır olduğu yönündeydi. Çalışmaları yerinde gördük, Salı günü Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş ile Meclis’te görüştüm ve ödemenin Çarşamba gününe hazırlanması için talimat verdi. Fakat bugün görüyoruz ki bu ödemenin yapılması için koşullar konmaktadır. Tarım Sigortası’nın borçlandırılması istenmektedir. Tarım Sigortası’nın tüzüğü yanımızdadır ve tüzük çok açıktır tüzüğe göre borçlanma imkansızdır. Tarım Sigortası borçlanamaz, avans alamaz, mahsuplaşma yöntemiyle de herhangi bir şekilde devletten katkı alarak bunu üreticiye dağıtamaz. Sigortası’ndan borç olarak vermek istemekte, kuraklık eğer borçlanarak ödenirse Tarım Sigortası, Toprak Ürünleri Kurumu gibi işlevini yitirecektir, Cypfruvex’in durumuna düşecektir ve yine aynı şekilde Sanayi Holding gibi kapanacaktır. Biz bu kuruma sahip çıkmak istiyoruz. Esas amaç para değildir, Tarım Sigortası’nın işlevinin sürdürmesidir.”

Çavuşoğlu: Sorumluluk Yönetim Kurulu’nda

Tarım Sigortası Yönetim Kurulu’nun toplantısı devam ederken Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu da üreticilere açıklamada bulunarak, yönetim kurulunun baskı hissetmemesi adına kendisi dahil herkesin bakanlıktan ayrılmasını Yönetim Kurulu’nun toplantısına sakin ve baskı hissetmeksizin devam etmesini önerdi.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve üreticiler, daha sonra bakanlık binasından ayrıldı.

Çavuşoğlu, Bakanlıktan ayrılırken basına yaptığı açıklamada ise “Bizler baskı hissi yaratmamak adına binadan ayrıldık. Ben müdürlerimle bile konuşmadım. Yönetim Kurulu toplantısına devam edecek. Artık ortaya çıkan kararın vebalini de ödülünü de yönetim kurulu ödeyecek. Bu noktada sorumluluk artık tamamen Tarım Sigortası Yönetim Kurulu’ndadır” dedi.

Yönetim Kurulu toplantıyı erteledi

Tarım Sigortası Yönetim Kurulu toplantısı dün akşam geç saate kadar sürdü. Havadis’e konuşan Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım Sigortası Yönetim Kurulu toplantısının karar üretmek üzere Pazartesi saat 16.00’a ertelendiğini kaydetti. Kelle, toplantının ertelenme kararının siyasi baskı sonucu alındığını öne sürdü.