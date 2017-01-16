Tıpkı Reina saldırısı! Korkunç olay…

Çok sayıda turist çeken BPM Müzik Festivali sırasında peş peşe iki kulüpte silahlı saldırı düzenlendi.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; ilk olay, Playa Del Carmen şehrinde bulunan Blue Parrot adlı kulüpte yaşandı. Dakikalar sonra ise ünlü Britanyalı DJ Jamie Jones’un performans sergilediği The Jungle’da silah sesleri duyuldu.
Olayı İskoç DJ Jackmaster, sosyal medyadan duyurdu. Resmi Twitter hesabından attığı tweet’te, “Playa Del Carmen’de birinin kulübe girerek ateş açtığını” ifade etti.
DJ Jackmaster, olayda 4-5 kişinin öldüğünü belirtirken, insanlara otellerinden çıkmama çağrısında bulundu.
Blue Parrot’ta gece kulübü güvenliğinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin öldüğü öne sürüldü.
Yerel EMAC televizyonu, olayın bölgedeki uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olduğunu duyurdu.
İstanbul Ortaköy’de bulunan ünlü gece kulübü Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmişti.