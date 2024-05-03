DAÜ Tıp Fakültesi’nin “Deniz Yıldızı Projesi” hayata geçiyor

Milli Eğitim Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde DAÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “Deniz Yıldızı Projesi” hayata geçiriliyor.

Proje, pandemi döneminden etkilenen ve bugün okul öncesi ve ilkokul yaş grubunda olan çocukları kapsıyor.

İlk olarak Gazimağusa’daki okulları kapsayan proje çalışması ile okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin büyüme ve psikolojik gelişim, öğrenme, dikkat ve hareketlilik durumlarını değerlendirerek potansiyel sağlık ve öğrenme sorunlarını erken tespit etmeyi amaçlıyor. Bu sayede, öğrencilerin sağlıklı gelişimine ve akademik başarılarına destek olunması hedefleniyor.

Proje ile ilgili olarak bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in de katılımıyla basın toplantısı dzüenlendi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptığı konuşmada, 6 yıl Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğini yaptığı DAÜ’nün ülkenin başarı öyküsü olduğunu, KKTC yükseköğrenimin lokomotifi ve rol modeli olduğunu, üniversiteyi daha ileriye taşıyacak ve hak ettiği akademik saygınlığı koruması için gerekenleri yaptıklarını, bundan sonra da yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek DAÜ’nün yaşatılması için başta devlet ve hükümet olmak üzere herkesin elini taşın altına koyduğunu ifade ederek, çok kısa br sürede coğrafyadaki tüm olumsuzluklara rağmen DAÜ’nün hızlı yükselişini tekrar yakalayacağına inandığını ifade etti.

Dinçyürek “Deniz Yıldızı Projesi”nin multidisipliner bir proje olduğunu, özellikle kovid döneminde küçük yaşlardeyken evde uzun süre kapanarak bir hayat geçiren, arkadaş ve dış etkenlerden etkileşimi asgari düzeyde olan birçok çocuğun bugün ya okul öncesi veya ilkokul çağında olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, çalışma ile bu çocukların kovid dönemindeki sosyal izolasyonun ve ölüm korkusunun getirdiği, yaşam şeklinin değiştiği ortamlardaki etkileşimi de ölçebileceklerini, gelişimleri, öğrenme becerileri, fazla hareketlilik, öğrenme gerilikleri gibi durumları da gözlemleyip erken tanıyı koyup varsa gerektiren bir tedavi gerçekleştirme imkanı oluşacağını kaydetti.

Bakan Dinçyürek projenin ülkeye büyük bir hizmet getireceğini, tanısı daha konmamış bir çok problemi erken tanıya yönelik işlemlerle çok daha basit tedbirlerle çaresi olabilecek safhada iken tespit edip tedavisini sağlamanın Bakanlığının en temel görevlerinden olduğunu belirtti.

Bakan Dinçyürek çalışmanın bu kapsamdaki çalışmalara rol model olacağını ve benzeri yapılacak çalışmaların önünü açacağına inanç belirtti.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da DAÜ’nün akademik çalışma yanında toplumun ihtiyaçlarına karşı da bir sorumluluğu olduğunun altını çizerek, “Deniz Yıldızı Projesi”nin çok önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Kılıç, DAÜ’nün toplumun malı olduğunu vurgulayarak, toplumun ilerlemesi için her alanda kaynaklarını toplumun yararına sunmaya devam edeceğini belirtti.

-Güzoğlu

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu da, projenin sağlık ve eğitim alanında multidispliner bir çalışma olduğunu belirterek, projenin teknik detayları hakkında bilgi verdi.

Güzoğlu, projeye Gazimağusa bölgesindeki ilkokul ve okul öncesi öğrencilerinden başlanacağını, sağlık, psikolojik sağlık ve psikolojik gelişimlerini değerlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti

Güzoğlu, projenin birkaç basamaktan oluşan çok kapsamlı bir proje olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Önce büyüme gelişimi için öğrencilerin boy ve kiloları ölçülecek standart büyüme eğilimi ile karşılaştırılacak varsa obezite ve büyüme geriliği gibi sorunlar tespit edilmeye çalışılacak. Psikolojik gelişim süreci için de ailelerin anket doldurması istenecek. Bu anketlerle öğrencilerin sosyal, duygusal, davranışsal durumları değerlendirilecek. Öğretmenlerle birebir görüşmeler yapılacak; görüşlmeler sonrasında öğrencilerin detaylı bilgileri alınacak, durumları değerlendirilecek. Öğrenme güçlüğü dikkat eksiklği için de testler uygulanarak öğrencilerin durumları tespit edilmeye çalışılacak”

Güzoğlu proje ile varsa bir sorun önceden tespit ederek uygun müdahale planı çıkarmak ve gelecek nesillerin hem sağlık hem akademik açıdan daha başarılı olmalarını sağlamak olluğunu söyledi.

-Akçay

DAÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke Akçay da DAÜ Tıp Fakültesi olarak eğitim araştırma ve topluma hizmetin misyonları arasında yer aldığını belirterek, projenin topluma hizmet sağlayacak proje olduğunun altını çizdi.

Akçay, proje kapsamında ilkokul ve okul öncesi öğrencileri arasında detaylı inceleme yapılarak problemlerin erken tanı yöntemleri ile tespit edilmesi ve gerekli görüldüğü noktalarda müdahale edilmesinin amaçlandığını ifade etti.