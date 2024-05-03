DAÜ Tıp Fakültesi’nin “Deniz Yıldızı Projesi” hayata geçiyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 3, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Eğitim

DAÜ Tıp Fakültesi’nin “Deniz Yıldızı Projesi” hayata geçiyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Milli Eğitim Bakanlığı,Sağlık Bakanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi  iş birliğinde  DAÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “Deniz Yıldızı Projesi” hayata geçiriliyor.

Proje, pandemi döneminden etkilenen ve bugün okul öncesi ve  ilkokul yaş grubunda olan çocukları kapsıyor.


İlk olarak Gazimağusa’daki okulları kapsayan proje çalışması ile  okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin büyüme ve psikolojik gelişim, öğrenme, dikkat ve hareketlilik durumlarını değerlendirerek potansiyel sağlık ve öğrenme sorunlarını erken tespit etmeyi amaçlıyor. Bu sayede, öğrencilerin sağlıklı gelişimine ve akademik başarılarına destek olunması hedefleniyor.

Proje ile ilgili olarak bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in de katılımıyla basın toplantısı dzüenlendi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek  yaptığı konuşmada,  6 yıl Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğini yaptığı DAÜ’nün  ülkenin başarı öyküsü olduğunu, KKTC yükseköğrenimin lokomotifi ve rol modeli olduğunu, üniversiteyi daha ileriye taşıyacak ve hak ettiği akademik saygınlığı koruması için gerekenleri yaptıklarını, bundan sonra da yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek DAÜ’nün yaşatılması için başta devlet ve hükümet olmak üzere herkesin elini taşın altına koyduğunu ifade ederek, çok kısa br sürede  coğrafyadaki tüm olumsuzluklara rağmen  DAÜ’nün hızlı yükselişini tekrar yakalayacağına inandığını ifade etti.

Dinçyürek “Deniz Yıldızı Projesi”nin multidisipliner bir proje olduğunu, özellikle kovid döneminde küçük yaşlardeyken evde uzun süre kapanarak bir hayat geçiren,  arkadaş ve dış etkenlerden etkileşimi asgari düzeyde olan birçok çocuğun bugün  ya okul öncesi veya ilkokul çağında olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, çalışma ile bu çocukların  kovid dönemindeki sosyal izolasyonun ve  ölüm korkusunun getirdiği, yaşam şeklinin değiştiği ortamlardaki  etkileşimi de ölçebileceklerini, gelişimleri, öğrenme becerileri, fazla hareketlilik, öğrenme gerilikleri gibi durumları da gözlemleyip erken tanıyı koyup varsa gerektiren bir tedavi  gerçekleştirme imkanı oluşacağını kaydetti.

Bakan Dinçyürek projenin  ülkeye büyük bir hizmet getireceğini,  tanısı daha konmamış bir çok problemi erken tanıya yönelik işlemlerle çok  daha basit tedbirlerle çaresi olabilecek safhada iken tespit edip tedavisini sağlamanın  Bakanlığının en temel görevlerinden olduğunu belirtti.

Bakan  Dinçyürek  çalışmanın bu kapsamdaki çalışmalara rol model olacağını ve benzeri yapılacak çalışmaların  önünü açacağına inanç belirtti.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da   DAÜ’nün akademik çalışma yanında toplumun ihtiyaçlarına karşı da bir sorumluluğu olduğunun altını çizerek, “Deniz Yıldızı Projesi”nin çok önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Kılıç, DAÜ’nün toplumun malı olduğunu vurgulayarak, toplumun ilerlemesi  için her alanda  kaynaklarını toplumun yararına sunmaya devam edeceğini belirtti.

-Güzoğlu

Proje Koordinatörü  Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu da,  projenin sağlık ve eğitim alanında  multidispliner bir çalışma olduğunu belirterek, projenin teknik detayları hakkında bilgi verdi.

Güzoğlu, projeye Gazimağusa bölgesindeki  ilkokul ve okul öncesi öğrencilerinden başlanacağını, sağlık, psikolojik sağlık ve psikolojik gelişimlerini değerlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti

Güzoğlu, projenin  birkaç basamaktan oluşan çok kapsamlı  bir proje olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:
“Önce büyüme gelişimi için  öğrencilerin boy ve kiloları ölçülecek standart  büyüme eğilimi ile karşılaştırılacak varsa obezite ve büyüme geriliği gibi sorunlar tespit edilmeye çalışılacak. Psikolojik gelişim süreci için de ailelerin anket doldurması istenecek. Bu anketlerle  öğrencilerin sosyal, duygusal, davranışsal   durumları değerlendirilecek. Öğretmenlerle birebir görüşmeler yapılacak; görüşlmeler sonrasında öğrencilerin detaylı bilgileri alınacak, durumları değerlendirilecek. Öğrenme güçlüğü dikkat eksiklği için de testler uygulanarak  öğrencilerin  durumları tespit edilmeye çalışılacak”

Güzoğlu proje ile  varsa bir sorun önceden  tespit ederek uygun müdahale planı çıkarmak ve gelecek nesillerin  hem sağlık hem akademik açıdan daha başarılı olmalarını  sağlamak olluğunu söyledi.

-Akçay

DAÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili  Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke Akçay da  DAÜ Tıp Fakültesi  olarak  eğitim araştırma ve topluma hizmetin misyonları arasında yer aldığını belirterek,  projenin topluma hizmet sağlayacak proje olduğunun altını çizdi.

Akçay,  proje kapsamında ilkokul ve okul öncesi öğrencileri arasında detaylı inceleme yapılarak problemlerin erken tanı yöntemleri  ile tespit edilmesi ve gerekli görüldüğü noktalarda müdahale edilmesinin amaçlandığını  ifade etti.

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Tags:DAÜ Tıp Fakültesi
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