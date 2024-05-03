Yer fıstığı yetiştiriciliği konulu eğitim düzenleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 3, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Yer fıstığı yetiştiriciliği konulu eğitim düzenleniyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

 Yer fıstığı üretiminin yeniden yaygınlaşması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yer fıstığı yetiştiriciliği konusunda Güzelyurt’ta bir günlük eğitim verilecek.

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığ’ından yapılan duyuruda, Güzelyurt Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek eğitimde, konu uzmanı Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Bekir Şimşek bilgi verecek.


 Eğitim, 7 Mayıs Salı günü Güzelyurt Oteli’nde 10.00’da başlayacak. Eğitimin ardından Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu ve Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda uygulamalı makineli yer fıstığı ekimi yapılacak.

 Eğitime katılım için kayıt yaptırılmasının gerekli olduğu, bunun icin   0392 714 589

numaralı  telefonun aranabileceği bildirildi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Yer fıstığı yetiştiriciliği
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar