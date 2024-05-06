Golf turnuvasında şampiyon John Alexander Murray oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen ve birbirine benzer skorların elde edildiği Creditwest Bank Order Of Merit (OOM) Ligi Stableford Golf Turnuvası şampiyonu 32 puan ile John Alexander Murray oldu.

Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak gerçekleşen turnuvada, Hasan Garabli de 32 puan ile (back nine score) ikinciliği elde ederken, Mike Burgess yine 32 puan (back nine score) ile turnuvanın üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Bob Hodge tarafından takdim edildi.