3.Mehmet Alptürk Anı Rallisi’ni Haskasap-Mulla ikilisi kazandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

3.Mehmet Alptürk Anı Rallisi’ni Haskasap-Mulla ikilisi kazandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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3.Mehmet Alptürk Anı Rallisi’ni Haskasap-Mulla ikilisi kazandı

Basel Holding’in ana sponsorluğunda yapılan Ralli ve Sprint şampiyonası sezonun ikinci yarışı olan 3. Mehmet Alptürk Anı Rallisi ile devam etti. Dikmen / Lavinium bölgesinde hazırlanan etabın biri deneme olmak üzere üç kez geçilmesiyle yapılan ralliyi, Volkswagen Polo GTI R5 araçlarıyla Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi kazandı. 5,5 kilometrelik etabı 4:08,345 saniyede geçmeyi başaran NEU Drift Racing Team ekibi yarışın birincisi oldu. Fina Petrol sponsorluğunda ve Polaris, Genpower, Gopro, Limon, Near East Bank, Aveon Sigorta, Sportface, İkas Süpermarket, Rinata, Chagla Car Care, Eurol, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilen 3.Mehmet Alptürk Anı Rallisi’nde start seremonisi, servis alanı ve ödül töreni Chagla Food&Drink önünde yapıldı.

 


Tepeler seyircilerle doldu

Sabahın erken vakitlerinde yağmur yağması nedeniyle 1 saat ertelenen yarış, havanın yeniden açılmasıyla başladı ve Dikmen bölgesinde hazırlanan etabın yüksek tepeleri seyircilerle doldu. 19 ekibin start aldığı 3.Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi’ni son şampiyon Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi kazanırken, sezonun ilk yarışını kazanan, Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci oldu. Skoda Fabia R5 ile yarışan Bozalanlar-Evrensel ikilisi sadece 0,692 saniye farkla ikinci oldu. NEU Drift Racing Team ekiplerinden Güner Şevketoğlu-Arkın Şevketoğlu ikilisi genel klasmanda üçüncü olmayı başarırken, Sınıf N’de zirvede yer alan ekip oldular. Sınıf N’de ikinci ise İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi ikilisi oldu. Genel klasmanda olduğu gibi Sınıf 2’de de ilk iki sırada Haskasap-Mulla ikilisi ile Bozalanlar-Evrensel ikilisi yer aldı. Sınıf 2 üçüncüsü, etapların en istikrarlı ekiplerinden Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Bu hafta sonu yeni Skoda Fabia R5 araçlarıyla start alan Goodyear Racing Team ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi genel klasmanda dördüncü oldu.

 

Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan veren ralli bu sezon eski rallicilerden merhum Ahmet Demirel anısına yapılması kararlaştırılan Mahalli Ralli Şampiyonası’na da 0,7 katsayı üzerinden puan verdi. “Ahmet Demirel 2024 Mahalli Ralli Kupası” birincisi Güner Şevketoğlu-Arkın Şevketoğlu ikilisi oldu. İkinci, Stage Cars Rally Team ekibi Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi olurken üçüncü Yusuf Cambaz-Gökhan Sançar ikilisi oldu. Özerdem-Şahin ikilisi ayrıca Sınıf 1 birincisi olmayı başardı. Sınıf 1 ikincisi Cambaz-Sançar ikilisi olurken, üçüncü yine Stage Cars Rally Team’den Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Sınıf R birincisi Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi ve ikincisi Erdaş Uçaner-Halil Düşmez ikilisi oldu. Sınıf 4’de ise iki Karaduman Rally Team ekibi podyuma çıktı. Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi birinci olurken, Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi ikinci oldu. Genç pilot birincisi Mustafa Karam, Genç Co-pilot birincisi Ahmet Biricik oldu. Kadın co-pilotlarda ise birinci Hande Kufi, ikinci Zeliha Güllü oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde kupaları KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, Asbaşkanı Mahmut Sezinler, KKTOK Yönetim Kurulu üyeleri ve organizasyon komitesi üyeleri takdim etti. Ahmet Demirel 2024 Mahalli Ralli Kupası ödüllerini Nebile Kondoz-Ahmet Kondoz ikilisi takdim ederken, Otomobil Dünyası 20.Yıl Özel Ödüllerini İrfan Gelengül takdim etti. Ödülleri Buğur Kambillili, Kozan Çayan ve Mustafa Karam almaya hak kazanırken, Buğur Kambillili’ye ödülünü Gelengül ile Mustafa Şeker birlikte verdi. Bu sezon en centilmen sporculara takdim edilen “Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu” ödülünü İbrahim Yolcu Argün ve Mustafa Kemal Baran aldı. Sezon sonu bu kupayı en çok alan sporcuya “Vahide Çobanoğlu Yılın En Centilmen Sporcusu” ödülü verilecek.

 

 

 

 

Dereceler:

       No   Takım                                       Pilot                               Co-Pilot                         Araç       Sınıf                                                   Derece

1     1      NEU DRIFT Racing Team      Enver Haskasap            Halil Mulla                     Volkswagen Polo GTI R5  2      04:08.345

2     2      GOODYEAR Racing Team    Çağkan Bozalanlar       Hasan Evrensel              Skoda Fabia R5       2      04:09.037

3     7      NEU DRIFT Racing Team      Güner Şevketoğlu         Arkın Şevketoğlu           Mitsubishi Lancer Evo IX   N     04:23.911

4     3      GOODYEAR Racing Team    Oktay Çocuk                 Hüseyin Çocuk              Skoda Fabia R5       2      04:25.029

5     8      STAGE CARS Rally Team     Ahmet Özerdem           Cihan Anıl Şahin           Mitsubishi Lancer Evo X    1      04:27.324

6     11                                                       İbrahim Yolcu Argün   Hande Küfi                     Mitsubishi Lancer Evo IX   N     04:34.011

7     18                                                       Yusuf Ömür Cambaz   Gökhan Sancar               Mitsubishi Lancer Evo VI   1      04:34.059

8     14    GOODYEAR Racing Team    Tolga Güllü                   Zeliha Güllü                   Canam Maverick       R     04:39.432

9     10    STAGE CARS Rally Team     Zeki Demirdeş              Kani Avkıran                 Mitsubishi Lancer Evo IX   1      04:40.095

10   21    NEU DRIFT Racing Team      Erdaş Uçaner                Halil Düşmez                 Canam Maverick       R     04:44.421

11   17    Biricik Rally Team                  Hakan Biricik               Ahmet Biricik                Subaru Impreza       1      04:49.782

12   16    NEU DRIFT Racing Team      Mustafa K. Baran         Halil Çamay                   Ford Fiesta Proto       1      04:51.722

13   12                                                       Mustafa Karam             Utku Tabak                    Mitsubishi Lancer Evo VI   1      04:54.888

14   19    Karaduman Rally Team          Özhan Karaduman       Ahmet Buzlukçuoğlu    Fiat Palio       4      04:57.899

15   20    Karaduman Rally Team          Osman Pozan                Ayhan Ertuğrul              Peugeot 206       4      05:11.634

16   4      NEU DRIFT Racing Team      Rauf Denktaş                Mehmet Mişon              Skoda Fabia R5       2      DNF

17   6      GOODYEAR Racing Team    Buğur Kambillili          Hasan Önderol               Mitsubishi Lancer Evo IX   N     DNF

18   9      Zaim Kömürleri Rally Team  Önder Zaim                   Ahmet Gürün                 Mitsubishi Lancer Evo IX   N     DNF

19   15    NEU DRIFT Racing Team      Kozan Çayan                Ahmet Akbıçak              Mitsubishi Mirage Proto      1                                                 DNF

 

Genel Klasman

1.Enver Haskasap-Halil Mulla

2.Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel

3.Güner Şevketoğlu-Arkın Şevketoğlu

 

Ahmet Demirel Mahalli Ralli Kupası

1.Güner Şevketoğlu-Arkın Şevketoğlu

2.Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin

3.İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi

 

Sınıf 2

1.Enver Haskasap-Halil Mulla

2.Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel

3.Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk

 

Sınıf N

1.Güner Şevketoğlu-Arkın Şevketoğlu

2.İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi

 

Sınıf 1

1.Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin

2.Yusuf Cambaz-Gökhan Sançar

3.Zeki Demirdeş-Kani Avkıran

 

Sınıf R

1.Tolga Güllü-Zalihe Güllü

2.Erdaş Uçaner-Halil Düşmez

 

Sınıf 4

1.Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu

2.Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul

 

Kadın Co-pilot

1.Hande Kufi

2.Zeliha Güllü

 

Genç pilot birincisi Mustafa Karam

Genç Co-pilot birincisi Ahmet Biricik

Otomobil Dünyası 20.yıl özel kupası: Buğur Kambillili, Kozan Çayan, Mustafa Karam

Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu: İbrahim Yolcu Argün, Mustafa Kemal Baran

 

 

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Tags:3. Mehmet Alptürk Anı Rallisi
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