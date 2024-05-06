3.Mehmet Alptürk Anı Rallisi’ni Haskasap-Mulla ikilisi kazandı

Basel Holding’in ana sponsorluğunda yapılan Ralli ve Sprint şampiyonası sezonun ikinci yarışı olan 3. Mehmet Alptürk Anı Rallisi ile devam etti. Dikmen / Lavinium bölgesinde hazırlanan etabın biri deneme olmak üzere üç kez geçilmesiyle yapılan ralliyi, Volkswagen Polo GTI R5 araçlarıyla Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi kazandı. 5,5 kilometrelik etabı 4:08,345 saniyede geçmeyi başaran NEU Drift Racing Team ekibi yarışın birincisi oldu. Fina Petrol sponsorluğunda ve Polaris, Genpower, Gopro, Limon, Near East Bank, Aveon Sigorta, Sportface, İkas Süpermarket, Rinata, Chagla Car Care, Eurol, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilen 3.Mehmet Alptürk Anı Rallisi’nde start seremonisi, servis alanı ve ödül töreni Chagla Food&Drink önünde yapıldı.

Tepeler seyircilerle doldu

Sabahın erken vakitlerinde yağmur yağması nedeniyle 1 saat ertelenen yarış, havanın yeniden açılmasıyla başladı ve Dikmen bölgesinde hazırlanan etabın yüksek tepeleri seyircilerle doldu. 19 ekibin start aldığı 3.Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi’ni son şampiyon Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi kazanırken, sezonun ilk yarışını kazanan, Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci oldu. Skoda Fabia R5 ile yarışan Bozalanlar-Evrensel ikilisi sadece 0,692 saniye farkla ikinci oldu. NEU Drift Racing Team ekiplerinden Güner Şevketoğlu-Arkın Şevketoğlu ikilisi genel klasmanda üçüncü olmayı başarırken, Sınıf N’de zirvede yer alan ekip oldular. Sınıf N’de ikinci ise İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi ikilisi oldu. Genel klasmanda olduğu gibi Sınıf 2’de de ilk iki sırada Haskasap-Mulla ikilisi ile Bozalanlar-Evrensel ikilisi yer aldı. Sınıf 2 üçüncüsü, etapların en istikrarlı ekiplerinden Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Bu hafta sonu yeni Skoda Fabia R5 araçlarıyla start alan Goodyear Racing Team ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi genel klasmanda dördüncü oldu.

Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan veren ralli bu sezon eski rallicilerden merhum Ahmet Demirel anısına yapılması kararlaştırılan Mahalli Ralli Şampiyonası’na da 0,7 katsayı üzerinden puan verdi. “Ahmet Demirel 2024 Mahalli Ralli Kupası” birincisi Güner Şevketoğlu-Arkın Şevketoğlu ikilisi oldu. İkinci, Stage Cars Rally Team ekibi Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin ikilisi olurken üçüncü Yusuf Cambaz-Gökhan Sançar ikilisi oldu. Özerdem-Şahin ikilisi ayrıca Sınıf 1 birincisi olmayı başardı. Sınıf 1 ikincisi Cambaz-Sançar ikilisi olurken, üçüncü yine Stage Cars Rally Team’den Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Sınıf R birincisi Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi ve ikincisi Erdaş Uçaner-Halil Düşmez ikilisi oldu. Sınıf 4’de ise iki Karaduman Rally Team ekibi podyuma çıktı. Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi birinci olurken, Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi ikinci oldu. Genç pilot birincisi Mustafa Karam, Genç Co-pilot birincisi Ahmet Biricik oldu. Kadın co-pilotlarda ise birinci Hande Kufi, ikinci Zeliha Güllü oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde kupaları KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, Asbaşkanı Mahmut Sezinler, KKTOK Yönetim Kurulu üyeleri ve organizasyon komitesi üyeleri takdim etti. Ahmet Demirel 2024 Mahalli Ralli Kupası ödüllerini Nebile Kondoz-Ahmet Kondoz ikilisi takdim ederken, Otomobil Dünyası 20.Yıl Özel Ödüllerini İrfan Gelengül takdim etti. Ödülleri Buğur Kambillili, Kozan Çayan ve Mustafa Karam almaya hak kazanırken, Buğur Kambillili’ye ödülünü Gelengül ile Mustafa Şeker birlikte verdi. Bu sezon en centilmen sporculara takdim edilen “Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu” ödülünü İbrahim Yolcu Argün ve Mustafa Kemal Baran aldı. Sezon sonu bu kupayı en çok alan sporcuya “Vahide Çobanoğlu Yılın En Centilmen Sporcusu” ödülü verilecek.

Dereceler:

No Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 1 NEU DRIFT Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo GTI R5 2 04:08.345

2 2 GOODYEAR Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia R5 2 04:09.037

3 7 NEU DRIFT Racing Team Güner Şevketoğlu Arkın Şevketoğlu Mitsubishi Lancer Evo IX N 04:23.911

4 3 GOODYEAR Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia R5 2 04:25.029

5 8 STAGE CARS Rally Team Ahmet Özerdem Cihan Anıl Şahin Mitsubishi Lancer Evo X 1 04:27.324

6 11 İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo IX N 04:34.011

7 18 Yusuf Ömür Cambaz Gökhan Sancar Mitsubishi Lancer Evo VI 1 04:34.059

8 14 GOODYEAR Racing Team Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick R 04:39.432

9 10 STAGE CARS Rally Team Zeki Demirdeş Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo IX 1 04:40.095

10 21 NEU DRIFT Racing Team Erdaş Uçaner Halil Düşmez Canam Maverick R 04:44.421

11 17 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 04:49.782

12 16 NEU DRIFT Racing Team Mustafa K. Baran Halil Çamay Ford Fiesta Proto 1 04:51.722

13 12 Mustafa Karam Utku Tabak Mitsubishi Lancer Evo VI 1 04:54.888

14 19 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 4 04:57.899

15 20 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4 05:11.634

16 4 NEU DRIFT Racing Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Skoda Fabia R5 2 DNF

17 6 GOODYEAR Racing Team Buğur Kambillili Hasan Önderol Mitsubishi Lancer Evo IX N DNF

18 9 Zaim Kömürleri Rally Team Önder Zaim Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo IX N DNF

19 15 NEU DRIFT Racing Team Kozan Çayan Ahmet Akbıçak Mitsubishi Mirage Proto 1 DNF

Genel Klasman

1.Enver Haskasap-Halil Mulla

2.Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel

3.Güner Şevketoğlu-Arkın Şevketoğlu

Ahmet Demirel Mahalli Ralli Kupası

1.Güner Şevketoğlu-Arkın Şevketoğlu

2.Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin

3.İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi

Sınıf 2

1.Enver Haskasap-Halil Mulla

2.Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel

3.Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk

Sınıf N

1.Güner Şevketoğlu-Arkın Şevketoğlu

2.İbrahim Yolcu Argün-Hande Kufi

Sınıf 1

1.Ahmet Özerdem-Cihan Anıl Şahin

2.Yusuf Cambaz-Gökhan Sançar

3.Zeki Demirdeş-Kani Avkıran

Sınıf R

1.Tolga Güllü-Zalihe Güllü

2.Erdaş Uçaner-Halil Düşmez

Sınıf 4

1.Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu

2.Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul

Kadın Co-pilot

1.Hande Kufi

2.Zeliha Güllü

Genç pilot birincisi Mustafa Karam

Genç Co-pilot birincisi Ahmet Biricik

Otomobil Dünyası 20.yıl özel kupası: Buğur Kambillili, Kozan Çayan, Mustafa Karam

Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu: İbrahim Yolcu Argün, Mustafa Kemal Baran