Erkeklerde LAÜ, kadınlarda Arucad Anka şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Büyük Takımlar Federasyon Kupası’nı Lefke’de gerçekleştirdi.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Spor Salonunda yapılan ve ilginin yoğun olduğu federasyon kupasında erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi, kadınlarda ise Arucad Anka Spor Derneği şampiyonluğa ulaştı.

Oynanan maçlar sonrasında sıralama şu şekilde oluştu;

Erkekler

1.Lefke Avrupa Üniversitesi

2.Arucad Anka Spor Derneği

3.Karşıyaka

4.Girne Amerikan Üniversitesi

Kadınlar

Arucad Anka Spor Derneği Girne Amerikan Üniversitesi

3.Dumlupınar