Gözel Halim anıldı

Avukat Gözel Halim ölümünün dördüncü yıl dönümüde kabri başında anıldı.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı ve Limasol Sigorta Ltd. Kurucu Direktörü, uzun yıllar Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmış, eski Milletvekili, kurucu Meclis Üyesi, Avukat Gözel Halim’in vefatının 4. Yılında; 10 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da kabri başında bir anma töreni düzenlendi..

Girne Karaoğlanoğlu kabristanlığında yapılan anma merasimine Av.Gözel Halim’in mesai arkadaşları, sevdikleri, ailesi ve geniş bir kabalalık katıldı. Ziya Rızkı Vakfı mütevelli heyeti Başkanı Dr. Ceyhun Birinci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Milletvekilleri Ersin Tatar, Fazilet Özdenefe, Çağıner Grup şirketleri Başkanı Ünal Çağıner,Girne Belediye başkanı Nidai Güngördü Limasol Türk Kooperatif Bankası ve Limasol iştirakleri grup yönetim kurul Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Sigortanın Müdürü, Birtan Asker, Limasol Bankası Genel Müdürü, İlkin Yoğurtcuoğlu, emekli savcılar, hukukçular ve Limasol Bankası çalışanları katıldı.

Av Batuhan Halim: Gözel Halim özsel bir insandı

Avukat Batuhan Halim anma töreninde yaptığı konuşmasında saygı ile Gözel Halim’in dostlarını, mesai arkadaşları ve dava arkadaşlarını selamladı. Gözel Halim’in oğlu Av. Batuhan Halim, Gözel Halim’in özel bir insan olduğunu ve odan çok şey öğrendiklerini anlattı. Halim, “Gözel Halim’i anlamak ve ondan öğrendiklerimizi ileriki nesillere aktarmak için Gözel Halimi bize verdiği insan sevgisini öğreten anılarımızı paylaşmalyız“ dedi. Batuhan Halim, Gözel Halim’in her dönem ilk önceliğinin topluma hizmet etmek olduğunu da anlattı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Başkanı Hüseyin Kemaler: Ondan çok şey öğrendik

Gözel Halim ile 20 yıl birlikte çalıştığını aktaran Hüseyin Kemaler ise, Gözel beyin insanlara ne kadar iyilik yapmak istediğini anlattı ve bunu her ortamda yerine getirdiğini vurguladı. Hüseyin Kemaler, Gözel beyin bir özdeyişi olan “Ben herkesi ve Limasol bankasını çok severim ama biri eğer sevdiklerimize veya bakaya zarar verirse onu sevmem” özlü sözünü hatırladıklarını ve ayni şekilde devam etiklerini ifade etti.

Bakan Zeki Çeler: Öğütlerini unutamamam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise konuşmasında Gözel Halim ike az zaman geçirdiklerini ama bu az zamanda kendisine yaptığı öğütleri hala anımsadığını belirterek, “Onun mücadeleci bir ruhu vardı. ​Onların geleneğinden geldiğim için çok guruluyum. Keşke onunla daha çok zaman geçirebilseydim” dedi…

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Gözel Halim’in insan sevgisi le dolu biri olarak yaşadığını ve herkesin gönlünde taht kurduğunu anlattı.

UBP milletvekili Ersin Tatar ise, Gözel Halim’in hukukçu kimliği, kooperatifçi yapısı, Limasollulara olan liderliği ve iyi yetiştirdiği evlatları ile topluma her zaman değer katan bir kişilik olduğunu ifade etti.

Ziya Rızkı Vakfı Baikanı Dr. Ceyhun Birinci de Gözel beyin her zaman motive edici bir yanı olduğunu ve hasta olduğu zamanlarda bile ülkesini, insanları düşündüğünü, her zaman çalıştığın söyledi. Birinci, “Gözel Halim yardımsever ve insan sevgisi ile dolu biriydi.” dedi.