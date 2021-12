Atun: Halkın alım gücünü eski seviyesine getirmek ve daha üzerine çıkarmalıyız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun , Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

Sunat Atun, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Son zamanlarda oluşan dövizlerdeki artış pahalılığı getirdi. İnsanlarımızın alım gücünü zayıflattı. Halkın alım gücünü eski seviyesine getirmek ve daha üzerine çıkarmalıyız” dedi.

Geçmişte de bunun yapılabildiğini dile getiren Atun, “2018 yılı sonrasında ortaya etkin bir ekonomik program koyulamadı. Türkiye ile kapsamlı ve analitik bir ekonomik program yapılamadı. Bunların karşılığında kaynak tahsisatı kısıtlı kaldı…” ifadelerini kullandı.

“SON BİR AYDA TL’DE YÜZDE 62 OYNAKLIK VAR”

Ersan Saner hükümetinin de bir geçiş hükümeti olduğuna işaret eden Atun, Türk Lirası’nın değer kaybına dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Son bir ayda TL’de yüzde 62 oynaklık var, bir değişim var. Bu ilk adımda öngörülebilirliği etkiler… Ardından bizim gibi tüketim maddelerini ithal eden ülkeleri etkiler. Biz tüketim mallarının yüzde 65 ila 70’ini Türkiye’den ithal ediyoruz. Bütün dünyada gıda ücretleri arttı. Mesela ekmek; bizim un fabrikalarımız var ama burada da yerel buğday ve arpa dışında tamamı ithal…”

“FİYATLARIN DÜŞMESİNİ TAKİP EDECEĞİZ”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu yeni ekonomik paket ile birlikte döviz kurlarında yaşanan düşüşe de dikkat çeken Atun, “Türkiye fiyatlara gelen zamların geri çekilmesi için tedbirler alınıyor. Benim önceliğim mutfaktır. Mutfağın pahalılığı insanları fakirleştirir. Özellikle dar gelirli vatandaş zorluk ve sıkıntılar yaşıyor. Dövizdeki düşüşle birlikte ülkemizde de fiyatların düşmesi için takipçisi olacağız” diye konuştu.

“Benim düşüncem, tamamıyla temel tüketim maddelerinde ucuzlatmaya gitmektir ve ucuzlatmak için her alanda her şeyi yapmalıyız” diyen Atun, fiyatların eski noktasına inmesi için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

“BİRANIN SÜTTEN UCUZ OLMASI KABUL EDİLEMEZ”

Süt fiyatlarına gelen zamma da tepki gösteren Ekonomi Bakanı Atun, “Bu süt fiyatını indirmeliyiz. Eğer bir bira sütten daha ucuz ise burada hem ciddi bir yanlış vardır hem de ciddi bir zafiyet vardır. Bu asla kabul edilemez. Vergilendirme yönünde bir eksiklik var. Vergi politikası çok daha karakterli olmalıdır. Bunu hükümetler yapacak. Dosdoğrudan söylüyorum” şeklinde konuştu.

ATUN BUGÜN ANKARA’YA GİDİYOR

Tüp gaza gelen zamları da değerlendiren Ekonomi Bakanı Atun, Türkiye pazarında önümüzdeki günlerde fiyatlarda bir indirim, bir gevşeme olacağını belirtti.

Atun, yarın (bugün) Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ankara’da bir görüşme yapacaklarını belirterek, “Türkiye’de üretilen ve TL ile satılan malın KKTC’ye dövizle ithal edilmesinin izahatı olamaz. Yarınki gündemimizin temel meselesi de budur” dedi.

“HAREKETE GEÇTİK”

En az iki gün Ankara’da temaslarda bulunacağını da dile getiren Atun, Türkiye’nin yeni ekonomi politikasını da görüşeceğini ifade etti.Sunat

Atun, şöyle devam etti:

“Bizde çok süratli bir şekilde harekete geçtik. TL bölgesinde olmamız nedeniyle kapsam dahilinde olmalıyız. Bugün Merkez Bankası ile görüşme yaptık. Onların da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile girişimleri var. Bütün gayretimiz bu kapsamın içerisine kendimizi dahil etmek…”

“EURO’YA GEÇMEK HAYALDİR”

Stabil bir para birimine geçmenin gündeme gelmesine de dikkat çeken Atun, “Euro kullanalım diyorlar; siz hükümetin başındayken neden bizi Euro’ya geçirmediniz? TL’yi terk et Euro’ya geç bu hayaldir. Euro para birimine endeskleyeceğiniz şey ne? Çok ciddi bir mali ve iktisadi bir çalışma yapılmalıdır” diye konuştu.

“GELİR HANGİ PARA BİRİMİYLE İSE ONUNLA BORÇLANILMALIDIR”

Atun, döviz ile borçlanan vatandaşlar için bir çalışma yapıldığını ve Merkez Bankası’nın doğrudan devreye girdiğini aktardı.

Atun, düzenlemenin hayata geçirildiğinin de altını çizerek, “Faizlere kanmamak gerekiyor. Gelir hangi para birimiyle ise onunla borçlanılmalıdır” dedi.