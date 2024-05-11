Mağusa ve Girne’de uyuşturucu operasyonu: 1 kilodan fazla uyuşturucu bulundu, 7 kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 11, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Mağusa ve Girne’de uyuşturucu operasyonu: 1 kilodan fazla uyuşturucu bulundu, 7 kişi tutuklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Gazimağusa ve Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 1 kilodan fazla uyuşturucu madde bulundu, yedi kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından F.Ö.’nün (E-27) üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası ve içinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilerek emare alındı.


F.Ö. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Girne’de Çakal Operasyonu

Öte yandan Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin “Çakal operasyonu”nda ise M.C.İ.(E-20), A.A.D.(E-20), Ş.M.(E-20), H.E.K.(E-20), İ.A.(E-20) ve İ.B.M.’nin (E-25) üzerlerinde ve kaldıkları ikametgahta yapılan aramalarda, toplam 1 kilo, 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ve içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Tutuklanan 6 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Tags:KKTCuyuşturucu operasyonu
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