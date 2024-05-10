Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 11, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 devam ediyor

KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile LŞK kortlarında devam ediyor.

 


Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;              

 

TEK KADINLAR – Çeyrek Final

Nur Hilal Kızıltaş – Safiye Özezinç               2/6 4/6

Laika Karşılı – İpek Özsev               W.O.(Laika Karşılı)

 

TEK ERKEKLER – 2.Round

Erhan Akyüz – Nabi Berkut            6/2 3/6 10/3

Burak Gazi – Erdoğan Erduran      6/0 6/1

 

TEK ERKEKLER – Consalation

Jean Schrotter – Matin Razavi      6/1 6/1

İzzet Alsakal – Ünver Bedevi         4/6 3/6

Fikret Veysi – Reşat Yüksel            6/1 6/3

Serkan Mesutoğlu – Mehmet Civisilli        6/0 7/5

Murat Şahin – Nuri Arslan             3/6 2/6

 

KARIŞIK ÇİFTLER – Çeyrek Final

Sinem S. Ercantan / Börte K. Barlasoğlu – Necat Yüksel / İpek Özsev                           1/6 3/6

Meryem Birkan / Özgü Samioğlu – Metin Poslu / İrem İlerici                                         7/6 6/2

 

 

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Tags:Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2
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