Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 devam ediyor

KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile LŞK kortlarında devam ediyor.
Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR – Çeyrek Final
Nur Hilal Kızıltaş – Safiye Özezinç 2/6 4/6
Laika Karşılı – İpek Özsev W.O.(Laika Karşılı)
TEK ERKEKLER – 2.Round
Erhan Akyüz – Nabi Berkut 6/2 3/6 10/3
Burak Gazi – Erdoğan Erduran 6/0 6/1
TEK ERKEKLER – Consalation
Jean Schrotter – Matin Razavi 6/1 6/1
İzzet Alsakal – Ünver Bedevi 4/6 3/6
Fikret Veysi – Reşat Yüksel 6/1 6/3
Serkan Mesutoğlu – Mehmet Civisilli 6/0 7/5
Murat Şahin – Nuri Arslan 3/6 2/6
KARIŞIK ÇİFTLER – Çeyrek Final
Sinem S. Ercantan / Börte K. Barlasoğlu – Necat Yüksel / İpek Özsev 1/6 3/6
Meryem Birkan / Özgü Samioğlu – Metin Poslu / İrem İlerici 7/6 6/2