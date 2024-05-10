Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 devam ediyor

KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile LŞK kortlarında devam ediyor.

Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

TEK KADINLAR – Çeyrek Final

Nur Hilal Kızıltaş – Safiye Özezinç 2/6 4/6

Laika Karşılı – İpek Özsev W.O.(Laika Karşılı)

TEK ERKEKLER – 2.Round

Erhan Akyüz – Nabi Berkut 6/2 3/6 10/3

Burak Gazi – Erdoğan Erduran 6/0 6/1

TEK ERKEKLER – Consalation

Jean Schrotter – Matin Razavi 6/1 6/1

İzzet Alsakal – Ünver Bedevi 4/6 3/6

Fikret Veysi – Reşat Yüksel 6/1 6/3

Serkan Mesutoğlu – Mehmet Civisilli 6/0 7/5

Murat Şahin – Nuri Arslan 3/6 2/6

KARIŞIK ÇİFTLER – Çeyrek Final

Sinem S. Ercantan / Börte K. Barlasoğlu – Necat Yüksel / İpek Özsev 1/6 3/6

Meryem Birkan / Özgü Samioğlu – Metin Poslu / İrem İlerici 7/6 6/2